Resident Evil 8 (Village) : le piratage de Capcom révèle des vidéos de gameplay et la fin du jeu

Le piratage de Capcom a entraîné la fuite de vidéos de Resident Evil Village, notamment la fin du jeu qui a été révélé. Le mois dernier, des hackers ont demandé une rançon au studio de développement en échange de la sécurité de leurs données, mais il semblerait que celui-ci ait mal évalué la gravité de la situation. Attention donc, si vous ne souhaitez pas être spoilé : les images pullulent un peu partout en ce moment même.

Gare aux spoilers ! Si vous souhaitez vous lancer dans Resident Evil Village sans être au courant de la moindre information, les prochains mois vont être difficiles. En novembre dernier, Capcom, la société qui développe et édite le jeu, a fait l’objet d’une demande de rançon par des hackers ayant piraté sa base de données. À la vue de l’ampleur de la fuite qui se déverse actuellement sur Internet, il semblerait que le studio n’ait pas répondu favorablement.

Autant le dire, le nombre d’informations dévoilées est conséquent. Vidéos de gameplay, combats de boss, dialogues entre personnages… En tout, ce sont une vingtaine de cinématiques que les hackers ont postées sur Reddit et Imgur. Bien entendu, les images n’ont pas tardé à être relayées sur d’autres forums et réseaux sociaux, pour le grand malheur de certains. Pour cause : parmi les nombreuses révélations, on trouve notamment la cinématique de fin du jeu très attendu.

De nombreuses images de Resident Evil Village fuitent sur la toile

Au fil des vidéos, le scénario ainsi que les personnages de Resident Evil 8 se dévoilent. Au cours de l’aventure, on croisera un monstre aux ailes de chauve-souris, un vampire à l’allure féminine ainsi qu’une femme dont le rôle est encore inconnu. Un bébé revient aussi régulièrement, ainsi que des thématiques portant sur l’éducation, ce qui laisse à penser que l’histoire tournera autour de ce sujet. Le jeu étant toujours en développement, difficile pour le moment de confirmer les dires de Sony, qui a annoncé de la 4K et du ray tracing sur PS5.

De nombreuses autres données privées de Capcom ont également été diffusées depuis le piratage. Entre les relevés de compte se trouvent entre autres les prévisions de la société sur les prochains jeux à paraître. De quoi mettre l’eau à la bouche, surtout pour les fans de la saga d’horreur, puisque le studio travaille actuellement sur un nouveau remake, cette fois-ci du très populaire Resident Evil 4. Cette décision n’est pas réellement une surprise, tant l’industrie se plaît à remettre au goût des pierres angulaires du jeu vidéo, comme l’a notamment montré le dernier remake de Final Fantasy 7. Pour rappel, Resident Evil Village sortira en 2021 sur PC, PS5, et Xbox Series X/S.

