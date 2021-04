Resident Evil 8 Village : Capcom promet des infos croustillantes le 16 avril 2021

Resident Evil 8 Village sort dans moins d’un mois. Avant ça, Capcom va nous en dire un peu plus sur le jeu tant attendu lors d’une conférence en ligne prévue pour le 16 avril prochain. La deuxième démo promise pourrait être annoncée lors de cet événement.

Resident Evil 8 Village fait partie des gros jeux de cette première moitié de 2021. Le studio Capcom le sait et n’est pas avare en informations pour faire patienter les fans. A moins d’un mois de la sortie, une conférence virtuelle va être organisée pour évoquer les derniers détails à connaître.

Cette conférence est nommée Resident Evil Showcase et se déroulera sur Youtube, Facebook, Twitch, Twitter… vous connaissez maintenant le principe. Comme vous pouvez le voir dans le visuel, la date du 15 avril est affichée. Toutefois, la conférence aura lieu à 15 heures, heure de Californie, donc le 16 avril à minuit précises en Europe de l’Ouest.

Resident Evil 8 Village va montrer du gameplay

Cette conférence sera l’occasion pour Capcom d’en dire un peu plus sur son titre. Le programme est pour le moment assez flou. On nous annonce un nouveau trailer, mais aussi des séquences de gameplay, sans plus de précision. Des « surprises » seront au rendez-vous, selon la vidéo d'annonce. On peut par exemple s'attendre au déploiement de la deuxième démo. Pour rappel, Resident Evil 8 dispose déjà d’un teaser jouable nommé Maiden. Si ce segment ne sera pas inclus dans le titre final, il utilise quelques environnements que nous verrons et sert avant tout à poser l’ambiance. La deuxième démo devrait se montrer plus classique dans son approche. IGN croit savoir qu’elle serait aussi bien disponible sur PS5 que PS4.

Pour rappel, Resident Evil 8 Village reprendra les codes instaurés avec Resident Evil 7, c’est-à-dire un environnement semi-ouvert dans lequel on évolue à la première personne. Cette fois, nous irons en Transylvanie, plus précisément dans un village peuplé de créatures cauchemardesques. Si l’horreur sera bien entendu toujours au rendez-vous, Resident Evil 8 devrait aussi faire la part belle à l’action. Sortie sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC le 7 mai prochain.