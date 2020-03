Call of Duty Modern Warfare 2 remastered : sortie ce 31 mars 2020, découvrez la bande-annonce

Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered devrait sortir dans la journée du mardi 31 mars 2020, révèle une fuite apparue sur le PlayStation Store allemand. Activision devrait annoncer officiellement l’arrivée du jeu dans les heures à venir. En attendant, une première bande-annonce est apparue sur la toile.

Une version remasterisée de Call of Duty: Modern Warfare 2 arrive, rapportent nos confrères de Video Games Chronicle. Le titre est en effet apparu par erreur, et pendant une courte période, sur le PlayStation Store en Allemagne. Pour rappel, l’existence du jeu avait déjà été confirmée par le code du dernier Modern Warfare lancé en 2019. Plus récemment, le titre est aussi passé entre les mains de plusieurs organismes de certification.

Une version remasterisée de Call of Duty : Modern Warfare 2 au prix de 24,99€

Sur la boutique, le jeu est affiché au prix de 24,99 €. De plus, la plateforme indique le 31 mars 2020 comme date de sortie. Dans le détail, le jeu pèse 46,9 Go. La fiche du jeu apparue brièvement sur le PlayStation Store dévoile une poignée de captures d’écran ainsi qu’une bande-annonce (à voir ci-dessous). Comme on peut le voir, les graphismes du jeu, dont la sortie remonte déjà à 2009, ont été entièrement retravaillés par les développeurs d’Activision.

Sans surprise, le titre est focalisé sur la campagne solo du jeu et ne contient pas de mode multijoueurs. Pour compenser, Activision aurait décidé d’offrir un DLC dans le jeu Call of Duty Modern Warfare sorti l’an dernier, ainsi que dans Call of Duty Warzone, le battle royale, rapporte Video Games Chronicle.

On s’attend à ce que le jeu soit annoncé dans les heures à venir par Activision. Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered devrait débarquer dans la foulée sur PS4, Xbox One et sur PC. Qu’attendez-vous de cette version remasterisée ? Allez-vous foncer dessus en cette période de confinement ? On attend votre avis dans les commentaires.

Source : Video Games Chronicle