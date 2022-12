Réseau Orange : Lebara poursuit ses promos folles avec des forfaits 40 Go et 100 Go à prix plancher

Le Black Friday n’est pas encore terminé chez Lebara. Jusqu’au 05 décembre, il demeure possible de souscrire au forfait 40 Go à 5,99 € ou, pour les plus gros consommateurs, au forfait 100 Go à 9,99 €. Les deux sont sans engagement et profitent de la qualité du réseau Orange.

Le Black Friday était une excellente occasion pour souscrire un forfait mobile pas cher. Si vous avez raté les promos du jour J, il reste encore quelques offres intéressantes sur lesquelles vous pouvez vous tourner. C’est le cas des forfaits prépayés 40 Go et 100 Go de Lebara Mobile. En promo depuis le Black Friday, ils sont toujours affichés à prix bas à l’heure actuelle : 5,99 €/mois pour l’offre avec une enveloppe 4G de 40 Go et 9,99 €/mois pour celle avec 100 Go. Il n’y a pas d’engagement ni de limite de durée. Après la première année, les tarifs demeureront aussi attractifs.

Forfaits Lebara 40 et 100 Go : les détails des offres

Le forfait 40 Go convient aux petits comme aux moyens consommateurs. Il fournit une quantité suffisante de données mobiles pour naviguer sur internet, écouter de la musique en streaming ou regarder des vidéos en ligne. Outre les 40 Go d’internet en 4G en France métropolitaine, ce forfait sans engagement comprend aussi des appels et SMS illimités vers la France.

Pour les consommateurs qui passent plus de temps en ligne pour surfer, streamer ou jouer, le forfait 100 Go correspond mieux. Il est beaucoup plus généreux en data, ce qui vous évitera d’être à court de données avant la fin du mois. Il s’accompagne également d’appels et SMS vers la France.

Notez que Lebara Mobile utilise le réseau Orange. Ses deux forfaits vous permettront de profiter du meilleur réseau mobile de France (selon l’ARCEP), dont le débit peut monter jusqu’à 150 Mbit/s en 4G et jusqu’à 655 Mbit/s en 4G+.

Les avantages de souscrire chez Lebara Mobile

Leur prix plancher n’est pas l’unique avantage des forfaits Lebara Mobile. Ils sont aussi sans engagement (résiliables à tout moment) et sans condition de durée. Aucune mauvaise surprise à avoir après la première année.

Ce sont par ailleurs des offres prépayées. Autrement dit, vous payez à l’avance les services que vous allez utiliser au cours du mois. Ce système a pour avantage d’éviter le hors-forfait non voulu. Et vous avez deux options pour la recharge : aller en point de vente ou lier une carte bancaire à votre abonnement et opter pour un renouvellement automatique tous les 30 jours.

Lebara Mobile propose des abonnements simples et flexibles. Pas besoin de vous déplacer pour souscrire au forfait. La souscription se fait en ligne et n’exige ni contrat ni RIB (Relevé d’Identité Bancaire). Le MVNO vous offre aussi de la flexibilité en vous permettant de mettre en pause ou d’arrêter votre abonnement à tout moment depuis votre espace client.

Notez que la carte SIM est gratuite chez Lebara (contre 10 € habituellement chez les autres opérateurs). En prime, l’opérateur vous offre 2 Go de data gratuits le premier mois, et vous avez la possibilité de garder votre numéro de téléphone actuel. Pour cela, il suffit de donner à Lebara votre code RIO au moment de la souscription.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Lebara.