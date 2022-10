Pénurie d’essence : voici comment trouver une station-service en quelques secondes

Il y a de fortes chances pour que, au cours des derniers jours, vous ayez fait la queue pendant plusieurs heures dans votre voiture dans l’attente de pouvoir faire un plein d’essence. Avec la pénurie de carburant en cours, il est devenu très difficile de trouver une station-service approvisionnée. Heureusement, des outils existent pour gagner un temps précieux.

Depuis quelques années, il est parfois très compliqué d’être un automobiliste roulant avec une voiture à essence. Quand ce n’est pas le prix du carburant qui atteint des sommets, ce sont les stations-service par dizaines qui subissent des pénuries. Suite au mouvement de grève au sein de plusieurs raffineries françaises, le carburant vient aujourd’hui à manquer dans de nombreux points d’approvisionnement sur le territoire.

Ce dimanche 9 octobre, ce sont ainsi 29,7 % des stations-service qui étaient en rupture de stock, d’après les chiffres du ministère de la Transition énergétique. Sur les réseaux sociaux, les vidéos de file d’attente dantesques se sont multipliées ce week-end. Néanmoins, des outils existent pour éviter de passer des heures dans sa voiture à faire la queue — parfois même pour rien. En voici quelques-uns qui devraient vous faciliter la vie.

Waze

Waze est sans aucun doute l’une des applications les plus utilisées par les automobilistes du monde entier. Très appréciée pour ses fonctionnalités GPS à la pointe de la modernité, celle-ci permet également de trouver les stations-service près de chez soi. Encore mieux, il est aussi possible de comparer les prix pour trouver la moins chère d’entre elles. Pour cela, il suffit d’indiquer à l’application le type de carburant souhaité, elle s’occupera ensuite du reste grâce à la participation de la communauté.

Gasoil Now

Tout comme Waze, Gasoil Now est une application très populaire pour tous les automobilistes cherchant à faire un plein au prix le plus avantageux. En période de pénurie, celle-ci s’avère également très pratique pour repérer les stations-service encore approvisionnées en carburant. L’application est aussi pratique que simple d’utilisation. Essentielle lors de périodes comme celle-ci.

Essence&Co

Comme souvent pour ce type d’application, Essence&Co fonctionne grâce à la participation de sa communauté. Et cela tombe bien, car cette dernière profite de la plus grosse communauté du Play Store. Si son interface est légèrement moins agréable que Gasoil Now, elle tire son épingle du jeu en proposant une carte régulièrement mise à jour qui permet d’éviter les erreurs.

Penurie.Mon-Essence

Pour les réfractaires aux applications, il existe également des cartes interactives disponibles directement sur le web. Penurie.mon-essence.fr est sans doute la plus complète et la plus précise d'entre toutes, grâce, une fois n'est pas coutume, à sa communauté particulièrement active. Gratuite et intuitive, la carte est une référence à connaître absolument pour éviter les bouchons.

Prix-Carburant.gouv.fr

Enfin, comment ne pas mentionner l’outil mis en place directement par le gouvernement, également mis à jour en temps réel. Malheureusement, il faut s’attendre à ce que le site soit parfois inaccessible à cause d’un trop grand nombre de connexions, comme c’est le cas au moment où sont écrites ces lignes. Néanmoins, elle profite des informations les plus précises à date.