Renault Mobilize Duo : date de sortie, prix, options… Toutes les infos sur la nouvelle voiture électrique

Renault Mobilize a récemment dévoilé sa nouvelle Duo, qui viendra remplacer la Twizy. Cette nouvelle voiture électrique a la particularité de pouvoir être conduite dès 14 ans, et offrir une excellente autonomie.

Les voitures électriques sont toujours plus populaires à mesure que la crise du pétrole ne cesse de s'envenimer. Mais le marché a surtout été surpris par la création d'une nouvelle catégorie : des petites citadines qui ne payent pas de mine, mais sont aussi accessibles qu'agréables à conduire. Sur ce terrain, c'est la Citroën Ami qui a réussi à briller.

Renault a récemment répondu à cela via sa marque Mobilize. Nous nous préparons désormais à l'arrivée de la Mobilize Duo, une petite voiture que l'on considérera plutôt comme un quadricycle qui a de nombreuses particularités… et atouts.

Qu'est-ce que la Renault Mobilize Duo ?

Si vous vous êtes arrêté aux moteurs thermiques sans trop vous intéresser à l'électrique, la nouvelle voiture de la marque Mobilize sera plus facile à comprendre si vous la comparez à la Smart. Mais si, vous savez, ces toutes petites deux places qui ont le grand avantage de pouvoir se garer et se faufiler partout. La Mobilize Duo est du même acabit : c'est un quadricycle deux places, dont la deuxième place se situe à l'arrière du conducteur. Le passager peut aller jusqu'à 1,80m de hauteur, et le siège avant coulisse sur 20 centimètres pour lui permettre d'accéder à son siège.

C'est son gabarit qui est le plus étonnant. Nous avons ici une “voiture” de 2,43 mètres de longueur pour 1,20 mètre de largeur et 1,46 mètre de hauteur. Pour vous donner un ordre d'idée, vous pouvez facilement garer trois Mobilize Duo sur une place de parking ordinaire. La sécurité du véhicule n'a cependant pas été vue à la baisse, puisqu'il est enveloppé de larges boucliers faciles à réparer et interchanger pour faciliter sa production. C'est aussi pour cela que la carrosserie est en plastique, sans peinture, que vous pouvez personnaliser en de multitudes de choix d'autocollants sur 6 zones prédéfinies.

Vous pouvez également compter sur un airbag à l'avant du véhicule, un large haut-parleur dans l'habitacle et un port USB C pour brancher votre smartphone, qui deviendra ainsi le “cerveau” multimédia du Mobilize Duo. Des rangements sont disponibles et permettront de loger deux valises cabines. Il est également possible de transformer cet espace pour l'optimiser pour les personnes à mobilité réduite, et ainsi stocker un fauteuil roulant pliable.

Pour recharger le véhicule, vous aurez besoin d'utiliser une prise Type 2 disponible sur la plupart des bornes publiques. Une prise standard est aussi disponible, pour la maison notamment.

Qui peut conduire la Renault Mobilize Duo ?

La Renault Mobilize Duo peut être conduite sans permis dans sa première version limitée à 45 km/h. Le véhicule est ainsi catégorisé comme un quadricycle léger, au même titre que les scooters classiques des adolescents.

Une seconde variante pouvant rouler jusqu'à 80km/h réclamera cependant le traditionnel permis B pour les quadricycles lourds.

Quelle autonomie pour la Renault Mobilize Duo ?

Renault et son groupe Mobilize ont annoncé une autonomie jusqu'à 140 kilomètres pour la Mobilize Duo, en attente d'être certifiée cependant. Celle-ci se place ainsi largement au-dessus de ses concurrentes comme la Citroën Ami ou le modèle précédent de Renault, la Twizy.

Comme dit précédemment, il vous faudra compter sur un câble Type 2 pour la recharger sur les bornes publiques. Il est possible cependant d'utiliser un câble standard pour la recharger, à la maison notamment. Nous n'avons cependant aucun détail sur les spécificités de la batterie qu'elle utilise ou son temps de recharge moyen.

La Mobilize Duo version utilitaire

Notez que cette Mobilize Duo ne sera pas seulement disponible en simple voiture. Une version utilitaire est également prévue, surnommée Bento par l'entreprise. Celle-ci fait fit de son second siège à l'arrière pour accueillir un large coffre fermé de 700 litres, lui aussi en plastique.

Vous ne pourrez pas acheter la Renault Mobilize Duo, du moins à sa sortie. Ce véhicule sera en vérité proposé en location longue durée, avec un abonnement de trois mois minimum. Pour la commander, il faudra nécessairement passer par le site officiel de la marque, qui n'est pas encore disponible. Pour l'heure, le Mobilize Duo est simplement présenté au public pour le Mondial de l'Auto 2022.

La version utilitaire Bento sera elle aussi disponible à la location longue durée, mais uniquement pour les professionnels, à partir de 2024. Notez que pour ces projets, Renault cherche à concentrer la production sur le sol français.