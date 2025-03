Regardez cette Maserati atteindre les 320 km/h sans conducteur, ne clignez pas des yeux

Le record de vitesse maximale atteinte par une voiture autonome, donc sans conducteur, a été battu. C'est une Maserati MC20 qui réalise l'exploit, à admirer par vous-même dans une vidéo.

Nous aimons bien les records. Ils nous montrent jusqu'où l'homme, ou la machine, est capable d'aller, et nous donne un seuil à dépasser pour constamment nous améliorer. Quand on parle de voiture, les records actuels concernent bien souvent l'autonomie atteinte par un modèle électrique. Le secteur cherche à réussir le virage vers le 100 % véhicules propres et cette question est l'une des plus centrale. Mais ce n'est pas le seul aspect sur lequel il faut travailler.

La conduite autonome aussi est un point capital pour façonner le paysage automobile de demain. Idéalement, nos voitures du futur conduiront toutes sans notre aide, ce qui en théorie réduira drastiquement les infractions au code de la route et les accidents. Pour y parvenir, l'École polytechnique de Milan en Italie et l'Indy Autonomous Challenge, qui organise des compétitions de véhicules sans conducteur, ont poussé une Maserati MC20 dans ses derniers retranchements.

Cette Maserati bat le record de vitesse en conduite autonome

La vidéo ci-dessous montre le résultat : la Maserati atteint les 320 km/h avant de ralentir puis s'arrêter, le tout sans conducteur. C'est un record. La prouesse a bien sûr eu lieu sur une longue ligne droite prévue à cet effet, mais l'intérêt pour la conduite autonome au quotidien est bien réel. Selon le principe du “qui peut le plus peut le moins”, réussir un test extrême comme celui-ci signifie qu'en situation normale, sur l'autoroute par exemple, le système fonctionnera sans accroc.

C'est d'ailleurs tout le but de l'Indy Autonomous Challenge. Comme l'explique Paul Mitchell, directeur général de l'organisme, “ces records de vitesse mondiaux sont bien plus qu'une simple vitrine de la technologie future ; nous poussons les logiciels d'intelligence artificielle et le matériel robotique à l'extrême. En faisant cela avec une voiture de ville, nous contribuons à la transition des enseignements de la course autonome pour permettre une mobilité autonome sûre, durable et à grande vitesse sur les autoroutes“.