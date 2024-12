Ces taxis autonomes ont beaucoup moins d’accidents que les humains, cette étude le prouve

Une nouvelle étude menée en collaboration avec le réassureur Swiss Re vient de lever le voile sur les performances de sécurité des véhicules autonomes Waymo, apportant des preuves tangibles de leur fiabilité par rapport aux conducteurs humains.

L'analyse, basée sur l'examen de centaines de milliers de réclamations d'assurance sur plus de 40 millions de kilomètres parcourus en mode totalement autonome, révèle des résultats spectaculaires : les robotaxis équipés de la plateforme Waymo Driver réduisent de 88 % les sinistres matériels et de 92 % les accidents corporels par rapport aux véhicules conduits par des humains.

Pour mettre ces chiffres en perspective, sur la distance parcourue par la flotte Waymo, seulement neuf réclamations pour dommages matériels et deux pour blessures corporelles ont été enregistrées. Sur la même distance, des conducteurs humains auraient généré en moyenne 78 sinistres matériels et 26 accidents corporels.

Les taxis Waymo sont des champions de la sécurité

Plus impressionnant encore, même en comparaison avec les véhicules récents (2018-2021) équipés des systèmes d'aide à la conduite les plus avancés, Waymo maintient son avantage avec une réduction de 86 % des dommages matériels et 90 % des blessures corporelles.

« Les données des réclamations d'assurance automobile constituent un outil puissant pour évaluer la sécurité des véhicules autonomes », explique Mauricio Peña, responsable de la sécurité chez Waymo. « Cette étude valide non seulement les performances de sécurité exceptionnelles du Waymo Driver, mais fournit également un cadre d'évaluation évolutif ».

Ces résultats arrivent à un moment crucial pour l'industrie des véhicules autonomes. Alors que certains résidents locaux manifestent leur opposition aux robotaxis, utilisant des cônes orange comme symbole de protestation, Waymo, filiale d'Alphabet (maison mère de Google), poursuit son expansion aux États-Unis et prévoit même un déploiement à Tokyo.

L'étude de Swiss Re, réalisée sans contrepartie financière et soumise à une revue scientifique, pourrait contribuer à rassurer le public encore sceptique face à cette technologie. Si les accidents ne seront jamais totalement éliminés, les données suggèrent que les robotaxis Waymo offrent un niveau de sécurité significativement supérieur à la conduite humaine. Il est probable que les prochains Robotaxis de Tesla soient également aussi sûrs une fois la flotte lancée.