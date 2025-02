Cette voiture électrique est parfaite sur tous les points, à une exception près

Une étude a analysé les recherches en ligne des automobilistes pour identifier la voiture idéale. Le résultat ? Un concept virtuel combinant les caractéristiques les plus populaires. Ce véhicule fictif a tout pour plaire, mais il n’existe pas… du moins, pas encore.

Les tendances automobiles évoluent au fil des années, influencées par les préférences des conducteurs et les innovations technologiques. Aujourd’hui, les SUV et crossovers électriques dominent le marché, à l’image du Tesla Model Y, qui figure parmi les véhicules les plus vendus dans le monde. Mais si l’on combinait les caractéristiques les plus recherchées par les acheteurs, à quoi ressemblerait la voiture parfaite ?

C’est la question que s’est posée Confused.com, une entreprise britannique spécialisée dans l’assurance. Pour y répondre, dans une étude relayée par InsideEVs, elle a analysé les données de recherche automobile entre 2020 et 2024. À partir de ces informations, un concept numérique baptisé The Zenith a été créé. Ce crossover 100 % électrique réunit les éléments de design les plus populaires, issus de modèles comme le Range Rover, la Honda Civic, la Toyota Camry, la Ford Mustang et la BMW X1.

The Zenith est un SUV électrique imaginaire conçu à partir des tendances du marché

Le Zenith EV adopte un design inspiré des véhicules les plus recherchés ces dernières années. Il s’agit d’un crossover noir, avec une barre LED sur toute la largeur à l’avant et à l’arrière, rappelant le style du Tesla Model Y restylé. Ses dimensions sont celles d’un modèle de taille moyenne : 4,70 m de long, 1,88 m de large et 1,59 m de haut, avec un empattement de 2,82 m. À l’intérieur, il offrirait cinq places et un coffre de 440 litres, mais aucun visuel de l’habitacle n’a été fourni.

Côté performances, ce modèle fictif afficherait une vitesse maximale de 208 km/h, une moyenne obtenue à partir des véhicules les plus recherchés. Son coloris noir a été choisi en raison de sa popularité : avec plus de 24 000 recherches mensuelles, il devance le blanc (10 000 recherches) et le rouge (3 310 recherches). Bien que purement conceptuel, ce projet illustre parfaitement les attentes des acheteurs et donne une idée des tendances futures du marché automobile. Mais en attendant que cette voiture parfaite devienne réalité, en France, on sait déjà laquelle domine les débats : la Renault 5 E-Tech, élue voiture de l’année 2025. Cocorico !