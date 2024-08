Regardez cet homme fissurer le pare-brise du Cybertruck en marchant dessus et faire comme si ce rien n’était

En voulant démontrer la solidité du verre du Cybertruck, un homme a simplement prouvé en vidéo qu'il n'était pas aussi solide qu'attendu. Étonnamment, il continue à filmer sans relever ce qui vient de se passer.

Il suffit de poser les yeux sur le Cybertruck de Tesla pour supposer qu'il s'agit d'un véhicule très résistant, même sans connaître les détails de sa fabrication. Avec ses lignes anguleuses et son allure de Batmobile version Nolan, on n'imagine pas que les vitres latérales vont se briser si l'on claque la porte trop fort par exemple. Et en effet, le pickup électrique vante sa solidité. Il a quand même fallu faire quelques ajustements après le fiasco des premières présentations, mais depuis, force est de constater que le verre blindé peut même décourager les voleurs les plus acharnés.

Globalement, les détenteurs de Cybertruck font confiance à Elon Musk quand il affirme que son pare-brise géant “peut résister à l'impact d'une balle de baseball à 110 km/h ou à la grêle de classe 4“. Mais comme rien ne vaut l'expérience personnelle, certains n'hésitent pas à vérifier si le milliardaire dit vrai.

Comme cet américain s'extasiant devant un rassemblement du club des propriétaires de Cybertruck de la Silicon Valley. Il tient dans sa main une balle en acier et on s'attend à ce qu'il la jette sur la vitre d'un des véhicules, sauf qu'il choisit à la place de grimper sur l'un d'eux et de marcher dessus.

Le verre blindé du Cybertruck n'est pas si solide que ça, la preuve en vidéo

Filmant toute l'opération, le vidéaste précise qu'il pèse environ environ 110 kg. Dès la première seconde, on entend distinctement le pare-brise se fissurer au niveau du rétroviseur. La vidéo se coupe alors et revient sur l'homme, au sol, qui explique en quoi le Cybertruck est une voiture typiquement américaine.

Et le fait d'avoir cassé un pare-brise à 2 000 $ ? Il n'en parle pas. Circulez, il n'y a rien à voir. Bien entendu, les internautes ne se gênent pas pour le faire remarquer en commentaire. Si le conducteur tenait tant que ça à obtenir un effet verre brisé, il aurait dû acheter un autocollant.