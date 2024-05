Voici comment utiliser l’application ChatGPT gratuitement sur Mac

L'application ChatGPT pour macOS requiert un compte payant, mais il existe une astuce facile à mettre en œuvre pour faire sauter cette limitation.

L'application ChatGPT est disponible sur Mac depuis la mi-mai, mais seulement auprès des abonnés ChatGPT Plus et ChatGPT Team. Cela veut dire que les utilisateurs gratuits du chatbot sont pour l'instant privés d'accès à l'app pour macOS et qu'ils doivent se contenter de la version web. Officiellement, en tout cas.

Car un Diego Jimenez, qui se présente comme un développeur travaillant pour Instagram, a trouvé et partagé une solution pour que n'importe qui puisse contourner cette restriction et accéder à l'appli ChatGPT sur Mac. Voici la procédure à suivre :

En suivant ces étapes simples, vous serez en mesure d'utiliser l'application ChatGPT sur Mac sans compte Plus ou Team. Vous n'obtenez par contre pas les fonctionnalités premium liées à ces abonnements, il s'agit seulement d'ouvrir un accès à l'app avec les mêmes options accessibles depuis le web.

Le nouveau grand modèle de langage GPT-4o, qui prend en charge la compréhension et l'expression de l'audio, est bien disponible depuis l'application macOS. Il n'est par contre pas déployé auprès de tous les utilisateurs : si vous ne parvenez pas à l'utiliser, ce n'est pas un problème inhérent à l'app.

Notez que vous n'aurez bientôt plus besoin de recourir à cette astuce pour utiliser l'application macOS de ChatGPT avec un compte gratuit. OpenAI a déjà fait savoir qu'il comptait étendre l'accès à la plateforme “dans les semaines à venir”. Cliquez sur ce lien pour savoir comment installer ChatGPT directement sur votre Mac, la marche à suivre y est détaillée. L'application ChatGPT pour Windows devrait être lancée dans le courant de l’année 2024, selon les dires d'OpenAI.

How to bypass the #ChatGPT macOS app waitlist:

1. Launch the app and login

2. Quit the app (cmd+Q) when the window size changes, but right before the login error alert shows up

3. Launch the app again and you're in

Simple but somehow ✨ it works ✨ – give it a try! pic.twitter.com/IsoiUZihs8

— Diego Jimenez (@diegojimenez) May 22, 2024