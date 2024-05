Cette main robot utilise l’IA pour imiter les mouvements humains, elle peut littéralement faire le café

En alliant intelligence artificielle et robotique, des chercheurs suisses ont créé une main mécanique capable d'apprendre les mouvements humains en imitant ceux qu'elle voit.

Et si l'ère des robots humanoïdes était plus proche que jamais ? La robotique a largement profité des progrès fulgurants de l'intelligence artificielle, à tel point que pour certains, l'IA atteindra son prochain stade d'évolution une fois placée dans un corps. En attendant, de nombreuses recherches se concentrent sur la reproduction des capacités les plus complexes de l'humain : le goût avec une langue artificielle, l'odorat avec une IA capable de reconnaître les bons vins… Mais sans parler de ces facultés très spécifiques, il y en a qui posent problème depuis longtemps.

Si les robots sont capables de faire la vaisselle par exemple, la plupart des opérations faisant appel à une motricité fine sont encore un obstacle. On pense notamment à la saisie d'objets fragiles ou de petite taille, voire à des opérations simples en apparence, mais nécessitant une suite de mouvements bien précise qu'il faut reproduire sans se tromper. C'est avec ces limitations en tête que des chercheurs suisses ont créé une main robot universelle.

Cette main robotique apprend en imitant les gestes des humains

Plutôt que de chercher à construire un robot centré sur une fonction particulière, ils sont choisis de fabriquer une main capable de se fixer sur n'importe quel bras robotique existant. Pour faciliter son apprentissage, l'IA intégrée lui permet d'apprendre des mouvements en imitant ceux qu'elle “voit” sur des vidéos mettant en scène des humains. Les applications sont multiples : dans la boulangerie industrielle pour rassembler et emballer le pain ou les viennoiseries, dans les laboratoires pharmaceutiques pour faire tourner les machines à diagnostics…

“Notre vision est d'avoir un modèle de base à usage général afin que vous puissiez donner des commandes en parlant au robot, comme « Robot, sers-moi une bière »“, résume Elvis Nava, cofondateur de la startup mimic. Elle peut aussi faire le café comme on le voit sur l'image d'illustration de cet article. Plusieurs entreprises sont déjà intéressées pour se procurer la main robotique.

Source : Sifted