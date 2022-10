Refuser Linky peut coûter cher, le bonus écologique va augmenter, c’est le récap

Enedis va facturer les ménages qui refusent d’installer Linky et qui ne déclarent pas leur consommation. La France augmente pour certains ménages le bonus écologique pour l’achat d’un véhicule électrique. La majorité des smartphones vendus par Samsung sont des modèles entrée de gamme. C’est le récap du 17 octobre.

Quelles sont les préoccupations des Français ? La consommation d’énergie. Les problèmes d’approvisionnement des stations essence. L’inflation en hausse et le pouvoir d’achat en baisse. Ce sont les informations liées à cette actualité qui attisent votre curiosité. Heureusement, dans ce flot d’actualité, il y a une bonne nouvelle pour tout le monde : le démarchage téléphonique, qui encombre littéralement nos journées, sera interdit le week-end et l’heure du déjeuner. Plus de conseiller en formation, en économie d’énergie ou en isolation thermique de votre maison. Pour bénéficier de ce bol d’air frais quotidien, il faudra attendre le mois de mars 2023. Six mois qui vont être longs… En attendant, voici le récap des informations importantes du 17 octobre 2022.

Pas de Linky ? Refus de déclarer la consommation d’énergie ? Ça coûtera cher !

Le compteur Linky est pratiquement installé dans tous les foyers de France. Mais il existe encore des foyers qui ne sont pas encore équipés. Selon Enedis, cela représente 3,8 millions d’habitations, soit 10 % des foyers français. Certains sont en attente d’installation, tandis que d’autres refusent de l’adopter. Le compteur connecté offre divers avantages pour l’opérateur de réseau, notamment la possibilité de relever le compteur à distance. Ne pas déplacer un employé pour le relevé est une économie substantielle pour Enedis qui compte bien facturer les récalcitrants : 50 euros par an environ. Bien sûr, il existe une méthode pour y échapper, sans avoir à installer un Linky. Bien sûr, nous vous expliquons comment.

En savoir plus : Linky : vous devrez payer 50 € /an si vous refusez d’installer le compteur et de déclarer votre consommation

6 smartphones Samsung vendus sur 10 coûtent moins de 200 euros

Chaque année, l’institut d’étude Counterpoint dévoile l’identité des 10 smartphones les plus vendus dans le monde. En 2021, les cinq premières places étaient monopolisées par des iPhone (12, 12 Pro Max, 13, 12 Pro et 11), ainsi que les places 8 et 9 (SE 2020 et 13 Pro Max). Les places 7 et 10 revenaient à Xiaomi (Redmi 9A et Redmi 9). Samsung n’arrivait alors qu’à obtenir la sixième place, avec le Galaxy A12, un smartphone entrée de gamme vendu sous la barre des 200 euros. Cette semaine, la presse coréenne dévoile un rapport confirmant cette tendance : 60 % des smartphones vendus par Samsung coûtent moins de 200 euros. Où se trouvent les emblématiques Galaxy S ? Cliquez sur le lien pour obtenir tous les détails.

En savoir plus : 60% des smartphones Samsung vendus coûtent moins de 200 euros

Le bonus écologique passe à 7000 euros pour l’achat d’une voiture électrique

Alors que le prix de l’énergie va considérablement augmenter en 2023 par un concours de circonstances, notamment géopolitiques, les consommateurs se posent des questions supplémentaires quant à la pertinence de l’achat d’un véhicule électrique. Aux inquiétudes habituelles (durée de vie de la batterie, autonomie pour les longs trajets, temps de recharge) viennent se rajouter le prix de l’électricité : combien coûtera une recharge complète en 2023 ? Conscient de cette problématique, le gouvernement français a fait plusieurs annonces en marge du Salon de l’Automobile qui s’ouvre cette semaine à Paris. L’une d’elles est l’augmentation du bonus écologique à 7000 euros. Mais attention, il y a des conditions. Quelles sont-elles ? Quelles sont les autres initiatives ? Réponse dans notre article.

En savoir plus : Voiture électrique : le bonus écologique augmenté à 7000 €, mais pas pour tout le monde