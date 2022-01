Xiaomi Redmi Note 11T Pro et Poco X4 : les smartphones sont certifiés, leur lancement est imminent

Xiaomi s’apprête à lancer deux nouveaux smartphones abordables en Europe, le Redmi Note 11T Pro et le Poco X4 NFC. Les deux smartphones viennent d’être certifiés par la FCC, ce qui indique que le lancement approche.

Deux nouveaux smartphones de Xiaomi ont été aperçus dans la base de données de l’organisme de certification FCC qui valide chaque smartphone avant leur commercialisation. Il s’agit du Redmi Note 11T Pro et du Poco X4 NFC, deux nouveaux smartphones abordables qui devraient reprendre une grande partie des caractéristiques de la gamme Redmi Note 11 qui avait été dévoilée en Chine en octobre dernier.

Le Redmi Note 11T Pro est pour l’instant connu sous son numéro de modèle 2201116SG et le Poco X4 NFC sous le numéro de modèle 2201116PG. Il semble que les smartphones partagent certaines caractéristiques techniques communes, dont notamment des batteries de 4900 mAh (min). Les listings confirment que les deux téléphones arriveront avec la nouvelle mise à jour MIUI 13 qui a été lancée avec les Xiaomi 12, la connectivité Wi-Fi double bande et le support des réseaux 5G. De plus, trois configurations seront proposées, 6 Go de RAM avec 64 Go de stockage, 6 Go de RAM avec 128 Go de stockage et 8 Go de RAM avec 128 Go de stockage.

Le Poco X4 NFC serait le premier smartphone de Poco avec un écran AMOLED

Au total, Xiaomi prévoirait de commercialiser 8 nouveaux smartphones abordables en Europe au cours des prochains mois. Le Redmi Note 11 5G chinois a déjà fait son arrivée en France sous le nom de Poco M4 Pro 5G, et le nouveau Poco X4 NFC ne serait autre que le Redmi Note 11 Pro chinois qui avait été lancé l’année dernière.

On sait donc qu’il s’agira du premier smartphone de Poco avec un écran FHD+ de 6,67 pouces AMOLED 120 Hz. Le Poco X4 NFC serait alimenté par une batterie de 5160 mAh (typ), et celle-ci serait compatible avec la recharge rapide 67 W. Le smartphone pourrait être propulsé par la même puce MediaTek Dimensity 920 que son équivalent chinois.

Au dos, on retrouverait un capteur principal de 108 MP, un capteur ultra grand-angle de 8 MP ainsi qu’un objectif macro de 2 MP. La partie selfie serait assurée par un capteur de 16 MP. Le smartphone miserait sur un capteur d’empreintes digitales sur la tranche, des haut-parleurs signés JBL et une prise jack.

Pour l’instant, nous ne connaissons pas exactement la fiche technique du Redmi Note 11T Pro, mais celle-ci ne devrait pas être très différente du Poco X4 NFC. Aucune date de sortie n’a été mentionnée jusqu’à présent, mais le lancement devrait être imminent.

Source : GSMArena