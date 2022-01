Xiaomi Redmi Note 11 : huit modèles seraient prévus pour l’Europe

Xiaomi a présenté les Redmi Note 11 il y a peu. Ces modèles sont dédiés à la Chine mais le constructeur va bien entendu les commercialiser à l’international. Aujourd’hui, une fuite nous donne des infos sur ces smartphones. Attention, il y a du changement.

Il y a quelques mois, Xiaomi a dévoilé ses nouveaux Redmi Note 11 pour la Chine. Au total, nous avons quatre modèles : le Note 11 4G, le Note 11 5G, le Note 11 Pro et le Note 11 Pro+. Ils devraient débarquer en Europe dans le courant de l’année 2022 avec une gamme repensée.

En effet, Xiaomi pourrait segmenter son offre pour viser tous les budgets. Au total, ce seraient donc huit smartphones qui devraient arriver chez nous. Huit. Attention, c’est un peu compliqué.

Xiaomi prévoirait de sortir huit smartphones Redmi en Europe

Le site Xiaomiui a en effet mis la main sur des documents internes qui détaillent les smartphones prévus à l’international. Voici la liste des terminaux supposés :

Redmi Note 11

Redmi Note 11S

Redmi Note 11 Pro 4G

Redmi Note 11 Pro 5G

Redmi Note 11 Pro+ 5G

POCO M4

POCO M4 Pro 5G

POCO X4 NFC

Comme nous pouvons le voir, la gamme a été segmentée. Le Note 11 4G devient le Note 11S et le Pro est maintenant proposé en deux versions. Plus intéressant encore, certains smartphones semblent déclinés sous la marque POCO. Il semblerait ainsi que le POCO X4 NFC et le Redmi Note 11 Pro 5G soient le même terminal au niveau des caractéristiques (avec un Snapdragon 695) mais avec d’un design légèrement différent. Le Redmi Note 11 classique devrait lui embarquer un Snapdragon 680 tandis que le 11S aurait un processeur MediaTek peu puissant.

A lire aussi – Test Xiaomi Redmi Note 10 Pro : la nouvelle référence des smartphones milieu de gamme

La stratégie de Xiaomi semble claire : inonder le marché avec le plus de terminaux possibles pour toucher le plus de consommateurs. Devant la multiplication des produits, Xiaomiui a réalisé une infographie afin de nous aider à s’y retrouver. Même avec ce visuel, il faut avouer que ce n'est pas facile. Ne reste maintenant qu’à attendre la conférence de Xiaomi. Nul doute que le constructeur fera preuve de pédagogie pour nous expliquer les différents modèles de sa gamme. On peut aussi s’attendre à ce que l’accent soit mis sur la photo, comme avec la gamme des Redmi Note 10.

Source : Xiaomiui