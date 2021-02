Xiaomi présentera le Redmi Note 10 Pro Max ce 4 mars 2021

Xiaomi présentera une nouvelle génération de smartphones ce 4 mars 2021, les Redmi Note 10. En plus du Note 10 et du Note 10 Pro, le fabricant chinois annoncera une troisième déclinaison encore plus haut de gamme, le Redmi Note 10 Pro Max. Quelques jours avant la présentation, une fuite est venue lever le voile sur une partie de la fiche technique de cette variante.

D'après les informations du leaker Ishan Agarwal et de 91 Mobiles, Xiaomi annoncera les Redmi Note 10 lors d'une conférence organisée en Inde le jeudi 4 mars 2021. Pour rappel, la marque chinoise a déjà confirmé officiellement la date de lancement des téléphones.

Fidèle à ses habitudes, Xiaomi déclinera la gamme des Redmi Note 10 en trois modèles : un Redmi Note 10 standard, un Redmi Note 10 Pro et un Redmi Note 10 Pro Max, plus haut de gamme. Cette déclinaison promet d'offrir de meilleures performances et un meilleur appareil photo pour un prix en légère hausse.

Voici ce que l'on sait sur les Redmi Note 10

Selon les informations partagées par Ishan Agarwal, le Redmi Note 10 Pro Max serait alimenté par le Snapdragon 732G, un chipset milieu de gamme conçu par Qualcomm, comme les deux autres variantes de la gamme. Ce SoC serait épaulé par 6 ou 8 Go de mémoire vive. Côté mémoire, la marque ne propose que 128 Go de stockage interne. Enfin, le téléphone sera disponible en trois coloris : bleu, noir et bronze.

De son côté, le Redmi Note 10 Pro, légèrement moins haut de gamme, se distinguera par un écran LCD d'une fréquence de 120 Hz, ainsi que de 4 capteurs photo : un capteur principal de 64 MP, un capteur grand angle, un capteur macro et un capteur de profondeur. L'autonomie serait confiée à une imposante batterie de 5050 mAh.