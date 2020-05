Le Redmi Note 10 de Xiaomi commence déjà à faire parler de lui. Une partie de sa fiche technique a en effet fuité. Il serait doté d’un écran OLED ainsi que d’une puce 5G. De quoi séduire pour un smartphone qui sera vendu autour des 300 euros.

Xiaomi ne perd pas de temps. Alors que le Redmi Note 9 a été annoncé il y a quelques semaines seulement, le Redmi Note 10 fait déjà parler de lui. Le smartphone est en effet passé par la TENAA, l’organisme de certification des télécoms chinois. Cela nous permet d’avoir les premiers éléments clés de la fiche technique du smartphone ainsi qu’un premier visuel.

Le Redmi Note 10 serait donc équipé d’un écran OLED, venant remplacer l’IPS LCD plus classique des précédents modèles. L’OLED est une technologie qui a plusieurs avantages. L’écran propose ainsi un contraste infini, des noirs profonds et des blancs éclatants, des couleurs affichées fidèles à celles d’origines et une consommation d’énergie moindre. La dalle serait de 6,57 pouces et proposerait une définition de 2400 x 1080 pixels (contre 6,53 pouces et 2340 x 1080 pixels pour le Note 9).

OLED et 5G, le combo gagnant

L’un des autres avantages du smartphone serait la présence d’une puce 5G. Un smartphone proposant les deux technologies et vendu environ 300 euros (gamme de prix des Redmi Note) serait très intéressant. La TENAA nous apprend également que le smartphone aurait 6 ou 8 Go de RAM selon les modèles et 64 Go à 256 Go de mémoire. Le processeur n’a lui pas été donné.

Enfin, il embarquerait un capteur photo principal de 48 mégapixels, là encore très intéressant sur cette gamme de prix, et une camera frontale de 16 mégapixels. La batterie serait de 4420 mAh et serait compatible avec la charge rapide à hauteur de 22,5 watts.

Le Redmi Note 10 est encore loin d’arriver en boutiques. Le précédent modèle venant d’être annoncé, il ne serait pas étonnant de le voir arriver en France l’année prochaine seulement. D’ici là, nous aurons tout le loisir de voir d’autres fuites le concernant.

Source : GSMArena