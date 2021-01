Redmi Note 10 Pro : un capteur de 64 MP et Snapdragon 732G, une fuite dévoile le futur smartphone de Xiaomi

Apparu sur les listes FFC, ce nouveau smartphone pourrait être le futur Redmi Note 10 Pro de Xiaomi. Selon les informations, il serait équipé d'un SoC Snapdragon 732G, de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage. Il inclurait également une batterie de 5,050 mAh et un écran LCD d'une fréquence de 120 Hz.

Alors que Xiaomi s’apprête à lancer le Redmi Note 9T, de nouvelles informations sur un potentiel Redmi Note 10 Pro ont fait leur apparition sur la toile. En effet, un nouveau smartphone a rejoint les listes FCC, et il semblerait qu'il s'agisse du prochain téléphone haut de gamme de la série. La fiche qui accompagne l'appareil révèle qu'il sera compatible 4G et tournera sur MUI 12. On connaît également son numéro de série : M2101K6G.

Si cette source ne divulgue pas énormément d'informations, une autre fuite en dévoile un peu plus sur sa fiche technique. Sur un canal Telegram consacré à Xiaomi, d'autres caractéristiques du futur smartphone ont été postées. On apprend ainsi que celui-ci sera équipé d'un écran LCD d'une fréquence de 120 Hz, ainsi que de 4 capteurs photo : un capteur principal de 64 MP, un capteur grand angle, un capteur macro et un capteur de profondeur.

Une fuite révèle la fiche technique du Redmi Note 10 Pro

Ce n'est pas tout. À l'intérieur du smartphone se trouvera un SoC Snapdragon 732G ainsi qu'une batterie de 5050 mAh. En revanche, aucune information sur une date de sortie ou encore le prix de l'appareil n'a encore été communiquée. Cependant, les deux fuites reprenant le même numéro de série ainsi que le nom de code, à savoir “Sweet”, il est fort probable que Xiaomi prépare en effet une version Pro de son Redmi 10.

À lire également : Redmi Note 10 – écran OLED, puce 5G, le prochain smartphone phare de Xiaomi déjà en fuite

Pour rappel, le Redmi Note 10 serait lui aussi un smartphone 4G. Il disposerait d'un écran FHD+ de 6,53”, d'une batterie de 5 900 mAh, et jusqu'à 8 Go de RAM. Son processeur sera composé de 8 cœurs à 2 GHz et il proposera jusqu'à 256 Go d'espace de stockage. Comme pour sa version Pro, on attend toujours des informations officielles sur le prix et la date de sortie.

Source : XDA Developers