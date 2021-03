Redmi Note 10 : une fuite dévoile la fiche technique avant l’annonce

Le Redmi Note 10, le prochain smartphone phare de Xiaomi, continue de se dévoiler. Plusieurs jours avant l'annonce, une fuite est venue lever le voile sur plusieurs points clés de la fiche technique. On y apprend notamment que le terminal est alimenté par une imposante batterie compatible avec la recharge rapide 33 W.

Une photo volée montrant un Redmi Note 10 et sa boîte est apparue sur les réseaux sociaux dans le courant du week-end du 28 février 2021. L'image a été publiée sur Facebook et Instagram avant d'être relayée sur Twitter par un leaker. On y aperçoit uniquement la version standard du smartphone, la moins chère de la gamme.

Tout d'abord, la photo volée confirme le design du Redmi Note 10. Le smartphone est recouvert d'un écran troué cerclé de bordures plutôt épaisses. Sous l'écran, on trouve une bordure inférieure encore plus épaisse, le fameux menton. Sur la face arrière, Xiaomi place un large bloc photo. La firme chinoise aligne un total de 4 capteurs photo, dont un module principal plus proéminent.

Écran AMOLED de 6,43 pouces, batterie de 5000 mAh et recharge rapide 33W

Surtout, un sticker posé sur l'écran confirme plusieurs points de la fiche technique. Tout d'abord, le Redmi Note 10 est construit autour d'un écran AMOLED de 6,43 pouces. Il est probable que la dalle tactile offre une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz.

Xiaomi confie l'autonomie à une batterie de 5000 mAh. Cet accumulateur embarque une recharge rapide 33W. Concrètement, il faudra un peu moins d'une heure pour obtenir une recharge complète de la batterie. Les performances sont assurées par la présence d'un SoC Snapdragon 678, un chipset Qualcomm milieu de gamme gravé en 11 nm. La version Pro serait alimentée par un Snapdragon 732G.

Enfin, le Redmi Note 10 embarque un objectif principal de 48 mégapixels. De son côté, le Note 10 Pro hérite d'un capteur photo principal de 64 mégapixels. Plus haut de gamme, le Redmi Note 10 Pro Max a droit à un module photo de 108 mégapixels.

Pour rappel, Xiaomi présentera les trois Redmi Note 10 lors d'une conférence le 4 mars 2021. On vous en dit plus dès que possible sur les Redmi Note 10. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.