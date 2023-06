Reddit ferme la plus grosse communauté de pirates de jeux Nintendo Switch

En fin de semaine dernière, le plus gros subreddit dédié au piratage de jeux Nintendo Switch a disparu de la plateforme. En 3 ans d’existence, r/NewYuzuPiracy a attiré pas moins de 70 000 membres, qui discutaient ouvertement des meilleurs moyens d’obtenir les titres Nintendo gratuitement. On s’attend à ce qu’un successeur surgisse rapidement.

Décidément, la situation sur Reddit est très mouvementée en ce moment. Alors que les plus importants subreddit de la plateforme manifestent depuis plusieurs contre la nouvelle politique tarifaire, une autre communauté est aujourd’hui en deuil. En effet, après 3 ans d’existence, r/NewYuzuPiracy a définitivement fermé ses portes. Désormais, la page indique que « ce subreddit a été banni en raison d’une violation de la politique de contenu de Reddit interdisant la création ou la réaffectation d’un subreddit pour reconstituer ou servir le même objectif qu’un subreddit précédemment banni ».

En effet, comme son nom l’indique r/NewYuzuPiracy était une nouvelle itération d’un autre subreddit, r/YuzuPiracy, banni par le site le 21 avril 2020. Quelques semaines plus tard, son successeur voyait le jour, proposant à nouveau à ses membres de nouvelles méthodes et liens pour pirater (et parfois, juste émuler) des jeux Nintendo Swicth. Il aura donc fallu 3 ans à Reddit pour fermer cette communauté, qui a eu le temps de grossir de manière significative.

Le plus gros subreddit de pirate de jeux Nintendo Switch disparaît

Dans ses derniers jours, r/NewYuzuPiracy comptait en effet 69 800 membres. Comme on pouvait s’y attendre, ce chiffre a littéralement explosé lors de la sortie The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom. Avant que le jeu ne fuite en intégralité sur le web en amont de sa sortie, le subreddit affichait « seulement » 37 000 membres au compteur. C’est donc probablement c’est popularité aussi soudaine que fulgurante qui a attisé la curiosité des modérateurs de Reddit.

Aucun élément ne permet de confirmer avec certitude que Nintendo se trouve derrière cette fermeture. Néanmoins, connaissant la guerre sans merci que la firme japonaise mène contre les pirates, ainsi que contre les émulateurs de Nintendo Switch depuis la sortie de Tears of Kingdom, la chose paraît a minima envisageable. Quoiqu’il en soit, il y a de fortes chances pour que les membres de r/NewYuzuPiracy n’aient pas dit leur dernier mot, et qu’ils préparent en secret la création d’une nouvelle communauté — sur Reddit, ou ailleurs.