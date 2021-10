Un rapport prouve que tout le monde peut désormais pirater un PC, le nouveau nom de Facebook devrait être annoncé dans les jours à venir, les Pixel 6 et 6 Pro sont officiels, c’est le récap’ de la semaine.

Une nouvelle semaine qui a apporté son lot de techniques de piratage, sur PC comme sur carte bancaire avec un algorithme capable de deviner le code PIN de votre carte bleue. Sur le même thème, une bonne nouvelle pour les sites de streaming tels que Netflix et Disney qui ont remporté une première victoire majeure contre les sites pirates en fermant Electro TV. Alors que l’on devra patienter encore quelques jours avant de connaître le nouveau nom de Facebook, on sait désormais tout des Pixel 6 et 6 Pro, officialisés cette semaine par Google. Bienvenue dans le récap’ de la semaine !

Pirater un PC sous Windows 10 n'est vraiment pas compliqué

HP Wolf Security a publié un rapport dans lequel il se penche sur les nouvelles techniques élaborées par les pirates informatiques. Prenant notamment pour exemple la faille zero-day CVE-2021-40444, l’entreprise révèle que des programmes ont été créés en quelques jours par les cybercriminels, permettant d’infiltrer un PC en quelques clics et sans nécessairement avoir des compétences particulières en informatique. Ces scripts ont été mis à disposition quatre jours avant le déploiement d’un patch Microsoft. On vous conseille de télécharger la dernière mise à jour de Windows pour vous protéger des attaques.

Facebook va changer de nom

Le nom de Facebook devrait changer dans quelques jours selon une source anonyme interrogée par The Verge. En effet, Mark Zuckerberg devrait annoncer ce changement le 28 octobre 2021 au cours de la conférence annuelle Connect. Le PDG de Facebook a pour ambition de se tourner davantage vers le domaine du métaverse et de la réalité virtuelle, et ne souhaite pas que Facebook se résume à un simple réseau social. D’après les données du média The Verge, le nouveau nom pourrait faire écho au jeu vidéo en ligne en réalité virtuelle Horizon, développé par Facebook.

NETFLIX, DISNEY+ OU ET CANAL+ L’EMPORTE SUR UN SITE PIRATE

L’Alliance for Creativity et Entertainement (ACE) qui regroupe Netflix, Disney+ ou encore Canal+ a remporté une victoire majeure contre le piratage en mettant fin aux activités d’Electro TV. Avec 90 000 visiteurs mensuels et une offre annuelle au rabais, cette plateforme marocaine était l’un des principaux sites pirates. C'est la première fois qu'un service IPTV illégal de cette envergure est fermé au Maroc et c’est une excellente nouvelle pour les services de streaming. L’ACE a tenu à rappeler que le « vol de contenus en ligne est la plus grande menace pour la communauté créative mondiale ».

VOTRE CODE PIN N'A PLUS DE SECRET POUR CET ALGORITHME

Des chercheurs en sécurité informatique sont parvenus à développer un algorithme capable de deviner le code pin d’une carte bancaire depuis un distributeur automatique en quelques minutes. Afin de mener à bien leur expérience, les chercheurs ont recueilli 5800 vidéos de 58 personnes différentes saisissant leur code PIN sur un DAB trafiqué. Grâce à une caméra dirigée vers la partie supérieure du DAB, l’algorithme a permis aux chercheurs d’obtenir le code dans 41% des cas, même lorsque les utilisateurs cachaient leur code avec leur main.

GOOGLE PRÉSENTE OFFICIELLEMENT SES PIXEL 6 ET 6 PRO

Google a enfin levé le voile sur les Pixel 6 et 6 Pro en insistant bien sur le fait que ces deux smartphones étaient 100% conçus par leurs soins. Avec un design complètement revu, une certification IP68 et un écran mieux protégé grâce au Gorilla Glass Victus, le Pixel 6 se distingue de la concurrence. Le modèle standard est recouvert d'un écran OLED avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et doté d’une batterie de 4614 mAh. La version Pro bénéficie d‘une dalle tactile OLED LTPO qui offre une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, et se voit propulsé par un accumulateur de 5000 mAh. La gamme est alimentée par le SoC Tensor et les deux versions sont compatibles avec la recharge rapide de 30W. Les Pixel 6 devraient être de très bons photophones et sortiront directement sous Android 12.

Nos tests de la semaine

La Xiaomi Mi Electric Scooter 3 est disponible, et l'attente en valait la peine

La nouvelle génération de trottinette Xiaomi Mi Dlectric Dcooter 3 est une bonne surprise et le constructeur a rectifié les défauts que l’on pouvait trouver sur les modèles précédents de la marque chinoise. La trottinette est puissante, mais jamais brutale, plutôt légère, de bonne qualité et rassurante puisque son freinage est très efficace et donc sécuritaire. Un nouveau système de fermeture pratique à manipuler a été mis en place et l’autonomie de la Mi Electric Scooter 3 est satisfaisante. Nous aurions aimé pouvoir régler la hauteur du guidon et nous avons été un peu déçus par l’application Xiaomi Home qui pourrait être plus intuitive et mieux organisée.

Nouvelle Cupra Born : électrique et sportive

Cupra sort sa première voiture électrique et joue la carte de la sportivité avec la Cupra Born. Partageant la même base que la Volkswagen ID.3, la Cupra Born est de très bonne qualité et se démarque par un style particulièrement réussi. Son équipement est complet, sa batterie est excellente et elle s’impose comme la citadine électrique la plus séduisante. On note toutefois que l'ergonomie du système d'infodivertissement est largement perfectible. La Cupra Born est commercialisée à partir de 40 250 euros.

Le design des Pixel 6 et 6 Pro pourrait ne pas plaire à tout le monde

Google a levé le voile sur ses Pixel 6 et 6 Pro et la rédaction de Phonandroid a eu le privilège de recevoir un exemplaire de chaque modèle. En ouvrant la boîte, nous avons découvert un câble USB type-C vers USB type-C, un adaptateur USB type-C vers USB type-A et un guide de premier démarrage accompagné de l’outil qui permet d’extraire le tiroir de la carte SIM. Le design des Pixel 6 est très différent de ce à quoi l’on est habitué et pourra faire débat, mais il est agréable de voir un constructeur tenter de faire quelque chose de différent : rendez-vous dans notre actu pour découvrir en détail le design de ce nouveau flagship Google.

