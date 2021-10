Google lève le voile sur Android 12L, Facebook devient Meta, c’est le récap’

Un adolescent a empoché 2 millions d’euros grâce à un site de phishing, Google lève le voile sur la mise à jour Android 12L conçue pour les smartphones pliables et les tablettes, l’entreprise Facebook change de nom et devient Meta, c’est le récap’ du jour.

Une escroquerie à 2,43 millions d'euros en bitcoin

The Register a rapporté l’histoire d’un adolescent, présenté comme un génie informatique, qui a réussi à créer un site factice afin d’arnaquer les internautes. Après avoir acheté un espace publicitaire sur Google, le jeune homme avait recréé l’interface de Love2Shop, et faisait croire à un site de cartes cadeaux afin de s’emparer des coordonnées bancaires de ses victimes. En 2020, les plaintes de clients se multiplient et l’enquête révèle que le pirate a récolté 48 bitcoins, soit plus de 2,43 millions d’euros. Ce dernier vient d’écoper d’une peine de réadaptation d’un an.

Google dévoile Android 12L

Google vient de lever le voile sur la nouvelle version d’Android, Android 12L, qui devrait être adaptée aux smartphones pliants, aux tablettes et aux Chromebooks. Avec une nouvelle barre des tâches et la possibilité de diviser l'interface en deux, la nouvelle version devrait résoudre des problèmes d’affichage des applications et simplifier l'accès rapide sur de grands écrans. Rendez-vous sur notre actu pour découvrir quels appareils seront compatibles avec la mise à jour.

Meta : le nouveau nom de l'entreprise Facebook

Au terme d'un événement en ligne de 1h20, Mark Zuckerberg a annoncé le nouveau nom de Facebook : Meta. Même si le réseau social conserve son nom, la firme avait besoin d’un nom à la hauteur de ses ambitions : voir Facebook devenir un ensemble d’univers connectés avec la VR au cœur de tous ses projets. Le PDG et fondateur de l'entreprise explique que la dénomination de Meta a été choisie pour « au-delà » et le nouveau logo qui l'accompagne rappelle le symbole de l’infini.

