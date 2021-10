Android : attention à ces 14 applications hyper populaires, elles laissent vos données dans la nature

Selon un nouveau rapport inquiétant de CyberNews, 14 célèbres applications sur Android ne protègeraient pas assez bien les données personnelles de leurs utilisateurs, qui pourraient être facilement récupérables par des pirates informatiques.

CyberNews rapporte qu’après avoir analysé la configuration d’un millier d’applications Android les plus populaires, 14 d’entre elles auraient laissé échapper des données sensibles à propos de leurs utilisateurs en raison de contrôles d’accès insuffisants sur leur base de données en temps réel Firebase. Les données exposées comprennent potentiellement les noms des utilisateurs, leurs emails, leurs noms d'utilisateur, et plus encore.

Pourtant, ces applications cumulent un total de 142,5 millions de téléchargements sur le Google Play Store. Même les applications les plus populaires ne sont pas forcément les plus sécurisées, puisque nous avions déjà pu voir cette année une fuite de données massive de 500 millions d’utilisateurs chez LinkedIn, ou encore 2,8 milliards d’utilisateurs concernés par la fuite de leurs données personnelles chez Facebook.

Protéger ses données personnelles est de plus en plus difficile

Cybernews n’a pas partagé le nom de toutes applications qui étaient concernées par les problèmes de confidentialités liés à la mauvaise configuration de Firebase, mais cela prouve que malgré leur popularité, vos données personnelles ne sont pas forcément en sécurité. Il est donc de plus de plus difficile d’être certain que ses données personnelles sont bien protégées. On peut par exemple citer Universal TV Remote Control, Remote for Roku: Codematics, Hybrid Warrior: Dungeon of the Overlord ou encore Find My Kids: Child Cell Phone Location Tracker.

Pour ceux qui ne le savent pas, Firebase est une plateforme de développement d'applications mobiles qui offre une multitude de fonctionnalités utiles, notamment l'analyse, l'hébergement et le stockage dans le cloud en temps réel. Cette plateforme est utilisée tous les mois par plus de 2,5 millions d’applications, donc il est probable que des applications que vous utilisez au quotidien soient également sujettes à des fuites de données personnelles.

Les utilisateurs d’Android ne sont pas les seuls concernés par ces problèmes de confidentialité, puisque certaines applications iOS chez Apple pourraient également impactées par ces mauvaises configurations de Firebase. Depuis l’enquête de CyberNews, seules 4 applications ont corrigé les problèmes de sécurité, mais 9 d’entre elles n’ont pas répondu aux avertissements du site.

Source : CyberNews