Attaque de phishing pour les abonnés Netflix, DuckDuckGo limite l’espionnage, c’est le récap’

Attention à ce mail factice de Netflix qui sert à récupérer vos coordonnées bancaires, la véritable identité du créateur du Bitcoin pourrait être révélée, DuckDuckGo propose un bloqueur de traqueurs publicitaires afin de limiter l’espionnage, c’est le récap’ du jour.

Netflix : attention à cette nouvelle tentative de phishing par email

Certains de nos lecteurs nous ont avertis avoir reçu un mail dans lequel ils apprennent que leur compte Netflix a été suspendu et qu’il leur faut « redémarrer l’abonnement ». Évidemment, les abonnés sont ensuite redirigés vers un site factice qui ressemble trait pour trait à celui de la plateforme de streaming. Il vous y faudra renseigner votre identifiant, votre mot de passe, vos données personnelles et bien sûr votre carte de crédit. Les pirates ont peaufiné leur attaque et l'on vous encourage à lire notre actu pour ne pas vous faire avoir par ce piège bien ficelé.

Lire : Netflix – non votre compte n’est pas suspendu, ce mail est une arnaque pour vider votre compte en banque

Va-t-on découvrir qui est réellement Satoshi Nakamoto ?

Un procès en Floride pourrait bientôt révéler la véritable identité du créateur du Bitcoin, baptisé Satoshi Nakamoto. Alors que l’expert en cryptographie australien continue de prétendre qu’il a mis au point le protocole Bitcoin seul, la famille du défunt David Kleiman souhaite prouver que les deux hommes étaient associés et que le projet Bitcoin est né de leur collaboration. La justice américaine, au cours du procès, pourrait donc contraindre Craig Wright à apporter les preuves de ce qu'il avance depuis 2016. Souvent considéré comme un escroc, rien ne nous dit qu’il pourra prouver être le créateur de la mère des cryptomonnaies.

Lire : Bitcoin – ce procès va-t-il dévoiler la véritable identité de son créateur, Satoshi Nakamoto ?

DuckDuckGo : les applications Android ne pourront plus vous espionner

Le moteur de recherche DuckDuckGo vient d’annoncer une nouvelle fonctionnalité, baptisée “protection contre le suivi des applications Android”, qui bloquera les traqueurs publicitaires présents dans vos applications Android. Ainsi, l’outil en arrière-plan empêchera les applications de vous espionner et de transmettre vos données à des firmes telles que Facebook ou Google. Si vous souhaitez vous inscrire à cette fonctionnalité en beta, rendez-vous dans votre app DuckDuckGo puis sélectionnez Paramètres > Protection du suivi des applications (dans la section Confidentialité).

Lire : DuckDuckGo empêche désormais les applications Android de vous espionner