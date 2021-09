Apple révolutionne le design de l’iPhone 14, un Snapdragon 898 sur le Xiaomi 12, le récap’

Apple aurait l’intention de révolutionner le design de ses smartphones, le Xiaomi 12 s’imposerait comme le premier smartphone à profiter du Snapdragon 898 de Qualcomm, certains vendeurs font passer leur iPhone 13 d’occasion pour des smartphones neufs, c’est le récap’ du jour.

Un design tout neuf pour les iPhone 14

Selon Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg, le géant américain aurait l’ambition de révolutionner le design de ses smartphones. Pour lui, l'iPhone 14 serait un “produit entièrement redessiné”. Apple en profiterait aussi pour bouleverser la composition de sa gamme en abandonnant notamment la version petit format. Mark Gurman évoque aussi l'arrivée de l'iPhone pliable et table sur une sortie pour la gamme 14 dans plusieurs années.

Xiaomi 12 : le smartphone embarque le Snapdragon 898 de Qualcomm

Alors que la présentation officielle n’est pas attendue avant plusieurs mois, on sait déjà presque tout du Xiaomi 12. Le site web Equal Leaks a révélé que le futur smartphone de la marque chinoise, recouvert d'un écran OLED E5 LTPO de Samsung, serait équipé d'un triple capteur photo, et devrait surtout être le premier smartphone à être alimenté par le SoC Snapdragon 898 de Qualcomm. La puce serait accompagnée par le modem 5G Snapdragon X65 et promet des performances en hausse de 20% par rapport au Snapdragon 888. Le lancement du Xiaomi 12 serait prévu dans le courant du premier trimestre 2022.

Attention aux iPhone 13 d’occasion vendus au prix d’iPhone neufs

Victimes de leur succès, les iPhone 13 font déjà face aux ruptures de stock. Pour les internautes souhaitant se tourner vers le marché de l’occasion, attention aux arnaques : de nombreux revendeurs en ligne proposent des iPhone 13 à prix très élevés soi-disant neufs avec pour preuve la boîte officielle scellée des iPhone 13. Comme le montre une vidéo publiée par DuanRui, un internaute qui partage régulièrement des photos et informations fiables sur la technologie, il est très facile de sceller une boîte officielle. On vous conseille donc de faire preuve de prudence si vous décidez d'acheter un iPhone 13 en passant par le marché de l'occasion.

