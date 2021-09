Tesla attaqué en justice pour des défaillances de sa batterie géante en Australie

Le régulateur australien de l'énergie a décidé de poursuivre Hornsdale Power Reserve, la société propriétaire de la grande batterie Tesla en Australie, pour ne pas avoir fourni de services cruciaux de stabilité du réseau afin d'éviter des perturbations électriques dans le Queensland en 2019.

D’après le régulateur australien de l’énergie, la “Big Battery” Tesla en Australie n'a pas fourni d'énergie de secours pendant quatre mois en 2019 pour lesquels elle avait reçu un paiement. Cette installation était à la base destinée à éviter les pannes d'électricité dans la région et à alimenter les foyers utilisant de l'électricité provenant de sources renouvelables telles que l'énergie solaire et éolienne.

Cependant, l’exploitant des batteries Tesla n’aurait pas tenu ses promesses de fournir des services auxiliaires de contrôle de la fréquence (FCAS) entre juillet et novembre 2019, période durant laquelle le réseau électrique a souffert d'une série de perturbations. L’incapacité de Tesla et Neoen à fournir de l’énergie a compromis la sécurité et la stabilité du système électrique pendant quatre mois, et les sociétés font désormais face à une plainte du régulateur australien de l’énergie.

Le site avait pris feu en juillet dernier

Les quatre mois d’inactivité en 2019 n’ont pas été le seul problème majeur rencontré par le site. En effet, deux unités de batterie Tesla Megapack avaient pris feu le 30 juillet dernier alors qu'elles étaient en train d'être testées sur le site nouvellement enregistré Victoria Big Battery. L'énorme installation de stockage d'énergie est située à Moorabool, dans l'État de Victoria, en Australie. Aucun blessé n'avait été signalé, mais l'incendie avait déclenché une alerte à l'air toxique dans les quartiers environnants.

Selon Neoen, l’incendie s’est déclaré alors que le Megapack de Tesla était hors ligne en mode service après avoir fonctionné pendant 13 heures. Une fuite dans le système de refroidissement n’a pas été détectée, ce qui a provoqué l’incendie.

Après plusieurs mois d’inactivité, Neoen et Tesla prévoient de rallumer les Megapack d’ici peu de temps. L'autorité de régulation de l'électricité, du gaz et des pipelines de l'État de Victoria a autorisé Neoen et Tesla à procéder à des « tests de remise sous tension de la Victorian Big Battery ». Après l’Australie, Tesla souhaite également devenir un fournisseur d’énergie électrique aux États-Unis.

Source : Vice