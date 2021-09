Un abonnement gratuit chez Netflix, des millions d’appareils privés d’Internet, le récap’ de la semaine

De nombreux appareils sortis avant 2017 pourraient être privés d’Internet à partir du 30 septembre, Disney pourrait contourner la chronologie des médias en cessant de sortir ses films en salles en France, Orange revoit sa grille tarifaire 4G et 5G et prévoit d’abandonner l’engagement sur ses forfaits mobiles, c’est le récap’ de la semaine.

Cette semaine, on a beaucoup parlé téléphonie mobile et plateformes de streaming. Tandis que Netflix lance pour la première fois une offre totalement gratuite, Orange revoit sa grille tarifaire et OnePlus ne digère pas qu’on l’accuse à tort sur Twitter. Côté tests, on vous révèle les détails du Sony Xperia 5 III, les bonnes et mauvaises surprises de Diablo 2 Resurrected et on vous dit tout de la nouvelle Peugeot 308 Hybrid (2021) et de la Toyota Yaris Cross (2021). Pas de quoi s’ennuyer dans le récap’ de la semaine !

De nombreux appareils privés d'internet dès le 30 septembre 2021

Le 30 septembre 2021, un certificat numérique de sécurité appelé IdentTrust DST Root CA X3 va expirer. Proposé par Let's Encrypt, une autorité de certification née en 2015, ce protocole chiffre une importante partie des connexions réalisées sur le World Wide Web. Le chercheur en sécurité informatique Scott Helme a annoncé sur son blog que certains appareils pourraient être privés de connexion Internet à partir de cette date, car de nombreux smartphones sortis avant 2017 s’appuient toujours sur ce certificat. Dans ce contexte, ces terminaux vont devoir se mettre à jour pour continuer à profiter de certaines fonctionnalités d'Internet. Retrouvez la liste complète des plateformes concernées par l'expiration du certificat de Let's Encrypt dans notre actu.

Netflix devient gratuit, mais pas pour tout le monde

Netflix vient de lancer sa première offre gratuite au Kenya et elle est disponible sans période d’essai. Bien sûr, il y a quelques hics. En effet l’offre n’est disponible que pour les utilisateurs Android et ces derniers n’ont droit qu’à un quart du contenu du service. Il n’est pas non plus possible de télécharger les contenus pour les visionner hors-ligne, ni de diffuser son écran sur une TV connectée. Néanmoins, les utilisateurs peuvent profiter de la plateforme sans aucune publicité, comme avec un abonnement habituel. Si la formule s’avère fructueuse, on s’attend ainsi à ce qu’elle soit déployée dans d’autres régions, l’objectif étant bien entendu de faire grimper le compteur d’utilisateurs.

Disney menace de ne le plus sortir ses films en France

La chronologie des médias est une exception culturelle française et impose aux plateformes de streaming d’attendre trois ans avant de diffuser un film sorti au cinéma, même si cettedite plateforme est à l’origine du projet. Afin de contourner cette loi contraignante et bien archaïque à l’heure des plateformes de streaming et du piratage, Disney pourrait cesser de sortir ses films en salles dans l’hexagone. Cette menace aurait été brandie après que les discussions pour trouver un compromis entre le CNC, les chaînes de TV et les plateformes aient échoué. La firme de Mickey aimerait exploiter ses produits comme il l’entend et non plus être obligée d’attendre des années. Si la société californienne maintient ce cap, cela pourrait être catastrophique pour les exploitants des salles de cinéma, privés des blockbusters qui leur permettent tout simplement de subsister.

Son Nord 2 explose, OnePlus le demande de retirer ses tweets

La semaine dernière, nous rapportions dans nos colonnes l’histoire de Gaurav Gulati dont le OnePlus Nord 2 avait explosé alors qu’il était en charge et en veille. Cet avocat indien avait alors partagé sur les réseaux sociaux, dont Tweeter, des photos du smartphone après l’explosion. N’ayant pas obtenu la preuve que le smartphone a brulé à cause d’une erreur de fabrication, le cabinet d’avocat du distributeur indien de OnePlus a envoyé une mise en demeure à M. Gulati lui ordonnant de supprimer tous les messages postés sur Twitter. Ces messages contiennent des affirmations « non vérifiées, non substantielles, contradictoires (…) » et portent préjudice à la marque, qui accuse l’utilisateur de diffamation.

Orange dit adieu aux forfaits avec engagement

D'après des informations obtenues par nos confrères du site iGen, Orange s'apprête à supprimer l'engagement sur ses forfaits classiques (hors-Sosh) 4G et 5G proposés sans mobile. Dans cette nouvelle grille tarifaire, Orange reprend totalement de zéro son offre 5G avec trois nouvelles offres et propose également quatre nouveaux forfaits 4G à découvrir dans notre actu. Pour l'instant, Orange n'a pas encore officialisé l'existence de cette nouvelle grille tarifaire.

Nos tests de la semaine

Jeu, téléphone et automobile sont au programme de nos tests de la semaine.

Descendant de la gamme Compact, le Xperia 5 III est le troisième flagship de petite taille de chez Sony. On aime son design sobre et élégant et son bel écran même si la luminosité pourrait être plus soutenue. On note plusieurs améliorations au niveau de la batterie, du chargeur et de la photo. La charge rapide pourrait malgré tout être meilleure, car elle devient très lente à partir de 80%. Le Xperia 5 III offre une très belle expérience audio aussi bien pour jouer que regarder des films et des séries. On regrette l'absence de la caméra temps de vol qui nous avait impressionnés avec le Xperia 1 III, même si globalement Sony livre ici un excellent smartphone haut de gamme compact.

Avec Diablo 2 Resurrected, le studio Vicarious Visions a voulu donner une seconde vie au jeu mythique de Blizzard tout en respectant scrupuleusement son gameplay originel. Malgré quelques bugs graphiques et une prise en main légèrement difficile pour les profanes, Diablo 2 arrive encore à réaliser cet exploit de happer le joueur pour de nombreuses heures. La réinterprétation y est brillante, le sound design a été sublimé et les développeurs ont réimaginé tous les décors, les monstres, les armures… pour un résultat aussi magnifique que saisissant, mais aussi extrêmement respectueux du Diablo 2 original. Bref, Diablo 2 est toujours le roi et ce remake est largement à la hauteur de nos espérances.

Nous avons pu essayer la nouvelle Peugeot 308 Hybrid (2021), agréable à l’œil, bien finie et correctement équipée. L’interface Peugeot-Connect a été revue, elle est plus ergonomique et malgré quelques bugs qui subsistent, les technologies ont été pour la plupart mises à jour. La nouvelle Peugeot est confortable même si l’on pourrait facilement se sentir un peu à l’étroit dans le cockpit. Sa version PHEV nous parait trop chère, mais elle pourra séduire les flottes d’entreprises.

Toyota n'a pas chômé cette année en lançant pas moins de six nouveaux modèles dont la Toyota Yaris Cross qui nous intéresse ici. Avec ce nouveau modèle, le constructeur japonais ambitionne de surfer sur le succès de sa citadine en proposant cette fois une déclinaison SUV. On aime sa consommation contenue et les équipements de série. Une fois à bord, difficile de différencier la Toyota Yaris Cross de la Toyota Cross si ce n’est par les nombreux nouveaux rangements. Bon point, la Toyota Yaris Cross dispose d'un régulateur de vitesse adaptatif et des aides à la conduite telle que le système de stationnement automatique en 30 secondes. Toyota vise juste avec ce modèle SUV hybride au style réussi.