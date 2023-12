Rebel Moon : le film de science-fiction de Netflix est un désastre selon les premières critiques

Les relations tumultueuses de ce réalisateur avec la critique ne s'améliorent décidément pas. Rebel Moon, le nouveau film de science-fiction de Zack Snyder a obtenu un score atroce sur Rotten Tomatoes.

L'un des plus gros films à arriver bientôt dans les salles est Rebel Moon de Zack Snyder, l'ambitieuse épopée de science-fiction basée sur le projet de suite de Star Wars que le cinéaste a mis au rebut. Le dernier film de Snyder, qui sera disponible en streaming sur Netflix la semaine prochaine, a déjà acquis une certaine notoriété, lui valant pas loin des pires critiques de sa carrière jusqu'à présent.

Pour ceux qui ne connaissent pas encore Rebel Moon, le dernier film de Snyder est une aventure d'opéra spatial qui raconte les tentatives d'un guerrier solitaire de rallier les membres d'une colonie agricole pacifique contre un empire galactique maléfique. Le film marque la deuxième collaboration majeure de Snyder avec Netflix après L'Armée des morts en 2021.

Zack Snyder récolte l’un des pires scores de sa carrière

À l’heure où nous écrivons ces lignes, Rebel Moon Part One – A Child of Fire a actuellement une note de 24% sur Rotten Tomatoes sur la base de 42 critiques. C'est le deuxième score le plus bas de la carrière de Snyder, dépassé seulement par Sucker Punch.

La filmographie de Snyder est notoirement controversée, mais l'accueil réservé au premier chapitre de Rebel Moon a été extrêmement négatif dès le départ. Le film a complètement divisé les spectateurs, certains le qualifiant de chef-d'œuvre, d'autres le considérant comme un échec total. Les fans de Zack Snyder n’ont d’ailleurs pas tardé à prendre la défense du réalisateur en dénonçant les mauvaises critiques.

Ce n'est pas la première fois que les films de Zack Snyder sont critiqués sur Rotten Tomatoes. Batman v Superman : L'aube de la justice détient toujours 29 %, et même certains de ses films les plus réussis, comme Watchmen et Justice League de Zack Snyder, atteignent à peine le seuil de “fraîcheur”. Évidemment, les critiques ne sont qu'une partie d'une équation plus large, et on vous conseille donc de regarder le film si vous voulez vous faire votre propre avis.

Comme le suggère maladroitement le titre, le nouveau film de Snyder est le premier d'une franchise prévue en deux parties, avec Rebel Moon : Part Two – The Scargiver sortira le 19 avril 2024. Il reste à voir si ces mauvaises critiques vont ou non faire changer les plans du réalisateur.