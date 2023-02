MWC 2023 : Lenovo dévoile ses prototypes de smartphone et de PC à écrans enroulables

Lenovo a profité du MWC pour présenter le prototype d'un smartphone Motorola à écran enroulable.

Lenovo a profité du MWC 2023 pour présenter un prototype de smartphone à écran enroulable. À l’heure où le grand public commence à adopter les smartphones pliants tels que les Galaxy Z Fold 4, le Motorola présenté par l’entreprise chinoise nous donne un avant-goût du futur.

L’idée d’un appareil avec un écran qui s’enroule ne date pas d’hier. On se souvient ainsi du lancement avorté du pourtant très attendu LG Rollable. La compagnie coréenne a abandonné son développement en 2021, lorsqu’elle s’est totalement retirée du marché des smartphones. D’autres compagnies, telles que Lenovo ont cependant bien pris note de l’intérêt suscité par ce nouveau facteur forme. Elle donne aujourd’hui forme au concept présenté dès octobre 2022 lors de sa conférence Tech World.

Le smartphone enroulable de Lenovo sera vendu sous la marque Motorola

Le corps du Motorola, une marque qui appartient désormais à Lenovo, tient derrière un écran de 5 pouces. En poussant un bouton, il s’agrandit verticalement de 1,1 pouce. Dans la configuration la plus petite, cette portion d’écran supplémentaire se trouve au dos de l’appareil. Si elle propose, peu ou prou, les mêmes fonctionnalités que l’écran extérieur des smartphones pliants, elle peut en plus de cela servir de viseur pour l’appareil photo. La taille du smartphone pourra aussi s’ajuster automatiquement en fonction de l’application utilisée, lorsque vous regardez une vidéo sur YouTube et que vous le basculez en mode Paysage, par exemple.

Le smartphone enroulable Motorola est encore en phase de développement. À 310 g sur la balance, le modèle présenté est encore bien trop lourd et sa batterie, avec sa capacité de 3000 mAh, n’est pas en mesure de tenir toute une journée. Lenovo a également dévoilé un PC portable à écran enroulable. Dans sa forme la plus compacte, il a le gabarit d’un laptop 13 pouces, et une fois totalement déroulé, il atteint une diagonale de 15,3 pouces, soit l’équivalent de deux écrans 16:9 placés l’un sur l’autre.