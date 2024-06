À peine dévoilé et déjà en promotion ! Pour sa sortie en France, le nouveau smartphone Realme GT 6T fourni avec un chargeur secteur et des écouteurs sans fil bénéficie d'une réduction globale de 250 euros sur le site Amazon.

Le jeudi 20 juin 2024, la marque Realme a organisé une conférence dans la ville italienne de Milan pour dévoiler ses nouveaux smartphones de la gamme GT : le Realme GT 6 et le Realme GT 6T. Annoncé au prix conseillé de 549,99 euros en France, le Realme GT 6T est déjà affiché en promotion chez Amazon.

Grâce à une remise immédiate de 150 euros de la part du site e-commerce, le smartphone proposé dans un coloris vert voit son tarif passer à 399,99 euros. Et en plus de cette réduction, le téléphone est fourni avec un chargeur secteur de 120W et une paire d'écouteurs sans fil Buds Air 6 offerts dont la valeur totale est de 100 euros environ.

À propos de sa fiche technique, le Realme GT 6T est doté d'un écran AMOLED de 6,78 pouces avec une définition en Full HD+ de 1264 x 2780 pixels, une luminosité maximale annoncée de 6000 nits, un taux de rafraichissement de 120 Hz et un verre Corning Gorilla Glass Victus 2. Le smartphone est également équipé, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 256 Go, du processeur Snapdragon 7+ Gen 3, d'une batterie 5500 mAh compatible charge rapide et du système d'exploitation mobile Android 14 associé à une surcouche Realme UI 5.0. Concernant l'APN, un capteur photo principal Sony LYT-808 de 50 MP avec stabilisateur optique, un capteur photo ultra grand angle de 8 MP et un capteur selfie de 32 MP sont de la partie.