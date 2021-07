Realme Flash : voici le premier smartphone Android avec charge sans fil magnétique

Realme s’apprête à lancer son premier smartphone compatible avec sa technologie de charge magnétique MagDart, technologie fortement inspirée du MagSafe d’Apple. Selon une fuite, le smartphone s’appelle Realme Flash. Il sera affublé d’une fiche technique haut de gamme, avec en son cœur le Snapdragon 888.

Difficile pour Realme d’exister dans l’ombre de ses deux cousins siamois, Oppo et OnePlus. Mais la marque alternative n’a pas peur de bousculer ces deux derniers avec des produits disruptifs. Nous nous souvenons du Realme 8 5G, le smartphone 5G le moins sur le marché français à son lancement. Nous nous souvenons aussi de l’excellent (mais encore perfectible) Realme GT. Il s’agit certainement du smartphone qui mérite le plus de s’appeler « flagship killer ».

Le Realme va lancer le premier smartphone Android compatible charge sans fil magnétique

Un autre smartphone devrait faire parler de lui avant la fin de l’année : le Realme Flash. Son existence a été dévoilée cette semaine grâce à une fuite relayée par nos confrères de GSMArena. Il s’agira du premier smartphone sous Android compatible avec une technologie de charge sans fil magnétique similaire à celle de l’iPhone 12 et de toutes ses déclinaisons. Cette dernière s’appelle MagSafe. Et l’alternative de Realme s’appellera MagDart. Mag pour Magnétic. Et Dart pour Dart Charge, la technologie propriétaire de charge rapide.

Le chargeur MagDart qui accompagnera le smartphone ne sera pas celui qui a fait l’objet de plusieurs fuites ces derniers mois. Il sera parallélépipédique et bien plus gros. Il devrait être capable d’offrir une puissance de charge plus importante que les 15 watts attendus avec le chargeur standard (le chiffre exact n’a pas été dévoilé). Notez que le chargeur MagSafe d'Apple est lui aussi compatible 15 watts.

Un chargeur plus puissant, mais qui chauffe aussi

Vous pouvez voir sur le visuel ci-contre que le chargeur dispose d’une aération, certainement pour accompagner un système de refroidissement actif. La solution doit donc chauffer « un peu ». Enfin, le chargeur devrait intégrer un port USB type-C pour offrir une solution de charge filaire. La puissance n’est ici non plus pas dévoilée.

La fuite dévoile également quelques informations sur la fiche technique du Realme Flash. Il devrait être d’une plate-forme haut de gamme, avec le Snapdragon 888 en son cœur, accompagné de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage. Vous pouvez découvrir sur le visuel un écran avec un poinçon et un triple capteur photo à l’arrière. Realme UI 2.0, basé sur Android 11, devrait donner vie à l’ensemble.

Source : GSMArena