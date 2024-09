Sommaire Prix et disponibilité

Avec le Zenbook S16, Asus veut mettre le paquet pour offrir le meilleur ultra-portable 16 pouces du marché. Design révolutionnaire, écran OLED vibrant, processeur puissant et ergonomie au poil, ce PC a tout pour plaire sur le papier. Au quotidien, est-ce une réussite ? Réponse tout de suite.

Asus affiche un objectif clair avec son nouveau Zenbook S16 : proposer le meilleur ordinateur portable 16 pouces du marché. Le plus chic, le plus ergonomique et le plus agréable à utiliser au quotidien. C’est ambitieux, mais la marque s’en donne les moyens.

Pour cela, ce PC s’axe sur trois piliers majeurs. Son design, tout d’abord, qui veut signer une révolution avec un châssis en ceraluminium. Son écran ensuite, une belle dalle OLED en 3K. Sa puissance enfin, avec un processeur AMD Ryzen AI HX 370 qui se veut performant. Un cocktail gagnant ?

Le Zenbook S16 est-il le nouveau roi du format ? Est-il un excellent ultra portable ? Pour vous, nous l’avons disséqué afin de vous donner un avis complet.

Prix et disponibilité

L’Asus Zenbook S16 est d’ores et déjà disponible à la vente sur le site d’Asus et chez les revendeurs partenaires. Il est commercialisé dans une seule et unique configuration, affichée à 1899 euros. Un tarif élevé, mais cohérent pour ce type d’ultra portable haut de gamme.

Asus ZenBook S16 Ecran OLED tactile 16 pouces

3,5K

120 Hz Epaisseur 1,1 cm Poids 1,5 kg CPU AMD Ryzen AI 9 365 GPU AMD Radeon Graphics 880M RAM 32 Go Stockage 1 To Connectique - 2 x Thunderbolt 4

- 1 x USB-A 3.2

- 1 x HDMI 2.0

- 1 x slot carte Micro-SD Connectivité - Wi-Fi 7

Un design révolutionnaire qui mise sur la légèreté

L’un des gros points fort de ce Zenbook S16, c’est son châssis. Il s’avère fin et léger pour son format : il ne fait que 1,5 kilo et adopte des dimensions de 35 x 24 x 1,29 cm. Une prouesse que le PC doit à son matériau, le « céraluminium », conçu par Asus. Il s’agit en réalité de céramique renforcée par de l’aluminium. Très esthétique, cette matière a aussi le mérite d’être agréable sous les doigts, donnant une sensation proche de la pierre de lave. Une excellente idée, étant donné qu’en plus d’être solide, le céraluminium est vraiment chic.

Cependant, ce matériau n’a pas que des avantages. S’il n’attire pas trop les traces de doigt, il a la fâcheuse tendance à rayer à la première occasion. Après un seul transport dans un sac à dos, des éraflures étaient déjà apparues sur notre modèle ! Asus ne fournit malheureusement pas de sacoche de protection dans la boîte (pour un produit aussi cher, cela aurait du sens) et de fait, il faudra s’en procurer une d’urgence. Un peu dommage pour un PC si léger, et donc amené à être trimballé partout. Bref, un ordinateur extrêmement agréable en main, léger, beau et chic, mais qui marque facilement.

Asus a apporté un très grand soin au visuel. Une manière de bien faire comprendre que son Zenbook S16 est un PC haut de gamme. Sur le capot arrière, on retrouve ce motif propre à la gamme, le logo Asus qui rappelle celui de Starfleet et réservé aux produits premium. A l’intérieur, on remarque une grille stylisée au-dessus du clavier, nouveau témoignage du soin apporté au produit, qui jouit de finitions impeccables. Le chic, jusque dans les moindres détails.

Concernant le clavier, il y a du bon et du moins bon. On sait que ce n’est pas le point fort des PC Asus, même s’il y a eu du mieux ces dernières années. Les touches du Zenbook S16, même si elles sont loin d’être désagréables (nous écrivons ce présent test avec), n'atteignent pas la qualité de celles des cadors du marché, le Huawei MateBook X Pro et le Dell XPS 13 Plus en tête. On regrette en effet une résistance molle et des touches un peu trop éloignées les unes des autres, mais c'est compensé par une course impeccable.

Pour le reste, nous avons un clavier très appréciable, rétroéclairé sur quatre niveaux, mais malheureusement sans pavé numérique ; alors qu’il y avait la place, l’espace sur les côtés n’étant pas pris par les haut-parleurs. On remarque aussi la présence de la désormais traditionnelle touche Copilot, toujours aussi inutile. Le trackpad, pour sa part, s’avère agréable, large et bien placé. On aime sa réactivité, mais aussi la présence de certaines fonctions comme le réglage du volume ou le défilement des pages avec deux doigts. Une réussite.

Les tranches, bien que fines, accueillent une connectivité complète. Asus propose deux ports ThunderBolt 4, un port USB 3.2 Type-A, un port HDMI et un lecteur de cartes SD 4.0. Tout ce qu’il faut, là où il faut. Le ZenBook S16 est « vie de bureau-proof » avec tous ses ports. Pas besoin de se trimballer un HUB supplémentaire. Les travailleurs nomades l'en remercie.

La partie écran, quant à elle, est une grande réussite avec cette belle dalle OLED qui prend 90% de la façade. Sur le bord supérieur, on trouve la traditionnelle webcam (non IR). Cette dernière est mise à contribution pour le déverrouillage via Windows Hello. Pas de capteur d’empreintes sur le clavier, un poil dommage.

Le Zenbook S16 est un ordinateur qui tient son rang de produit chic. Ce qui fait tout, c’est le châssis en céraluminium, à la fois léger et agréable. On apprécie aussi le sens de la finition d’Asus, qui soigne les moindres détails. Tout n’est pas parfait, on pense notamment au clavier qui aurait pu être un poil meilleur, mais cela pèse peu par rapport à la qualité globale du produit. Une réussite de design.

Un écran OLED de toute beauté

Asus a été l’un des premiers constructeurs à démocratiser les dalles OLED sur ses ordinateurs. Le ZenBook S16 embarque donc logiquement cette technologie. Le PC est équipé d’un écran de 16 pouces d’une définition dite 3K de de 2880 x 1800 pixels avec un taux de rafraîchissement (absolu) de 120 Hz. Tout est carré.

Nous avons évidemment passé la dalle sous la lentille de notre sonde et les résultats obtenus sont excellents. Premièrement, le Zenbook S16 propose un contraste infini, donc des noirs profonds (pixel éteint) et des blancs éclatants. C’est particulièrement visible et agréable pour regarder des vidéos ou jouer. La luminosité maximale, pour sa part, monte à 450 cd/m². C’est bien pour de l’OLED, mais toujours assez juste pour travailler dehors dans un parc ou à la terrasse d’un café, d’autant plus que le traitement des reflets est quasi-inexistant.

Concernant la gestion des couleurs, nous avons une température qui stagne à 6900K. C’est bien, même si la dalle tire très légèrement vers le bleu. Heureusement, cet aspect peut se régler via le logiciel embarqué MyAsus. Ce dernier permet aussi de choisir un profil de couleur et de l’ajuster selon ses besoins. Le profil par défaut, couleurs natives, arbore un Delta E moyen de 2 (en-dessous de 3 étant bon) avec seulement un écart de 5,6 sur les verts. C’est très bien, les couleurs étant fidèles à celles d’origine. Le profil sRGB va encore plus loin dans la restitution des couleurs, avec un Delta E moyen à 1,5. C’est celui-ci qu’il faudra choisir pour traiter ses photos ou tout simplement avoir des coloris naturels. Bref, un écran parfaitement calibré, une habitude maintenant chez Asus.

Côté audio, le résultat est moins clinquant. Les haut-parleurs sont situés sous le châssis à l’avant, un emplacement peu judicieux (surtout qu’il y avait de la place sur les côtés du clavier). Nous avons un son certes puissant, mais qui accuse une vilaine distorsion à haut volume. On regrette aussi un effet de boîte bien présent (le châssis tremble un peu lorsque le volume est à plus de 70%) ainsi qu’un certain déséquilibre : les graves manquent cruellement à l’appel, ce qui rend les voix nasillardes. Pas le meilleur aspect du Zenbook…

Un processeur performant, une autonomie au top

Le Zenbook S16 est doté d’un processeur AMD Ryzen AI 9 HX 370 épaulé par 32 Go de RAM ainsi que par un GPU AMD Radeon 890M pour la partie graphique. Avec ça, l’ordinateur à de quoi se débrouiller. Notons que le CPU propose un NPU de 50 Tflops pour l’intelligence artificielle. Toutefois, il n’est pas certifié Copilot+, ce qui entre nous, n’est pas très grave.

Nous lui avons fait passer notre batterie habituelle de benchmarks et les résultats sont sans appels. Nous avons un ordinateur puissant, qui est au coude à coude avec l’Intel Ultra 9 (Meteor Lake), mais dépasse largement les nouveaux CPU de Qualcomm. Nous avons donc un CPU performant capable de réaliser des tâches complexes, comme gérer des grosses feuilles de calcul, du traitement photo ou de la décompression d’ampleur.

Le ZenBook S16 n’est pas un PC pour le jeu, mais il est toujours intéressant d’en lancer deux ou trois afin d’avoir une bonne idée des capacités de la machine et de la Radeon 890M. Cette dernière promet beaucoup, puisqu'elle annonce une puissance similaire à celle d'une carte graphique gamer d'entrée de gamme. Promesse tenue. En définition native (3K), Red Dead Redemption 2 tourne à 29 i/s avec les graphismes réglés en moyen. Sacrifier la définition le rend donc tout à fait jouable dans de bonnes conditions. Même chose pour Baldur’s Gate 3, qui atteint les 26 i/s avec les mêmes réglages. Le peu gourmand Zau, pour sa part, tourne sans souci à 60 i/s. En jeu, le processeur se comporte correctement et ne dépasse pas les 66 degrés. Bref, il est tout à fait possible de s’amuser sur le Zenbook S16 entre deux sessions de travail.

Lorsqu’il est mis à rude épreuve, le Zenbook S16 ne dépasse pas les 40 décibels, ce qui le rend tout juste audible dans une pièce silencieuse, donc peu gênant. Sur le châssis, on constate une pointe à 46 degrés entre le clavier et l’écran, au niveau de la grille d’aération. Une chauffe acceptable, de plus peu gênante à cet endroit. Bref, une gestion maîtrisée de la puissance.

Le Zenbook S16 est équipé d’une batterie de 78 Whr. S’il n’atteint pas l’autonomie monstre des PC sous processeur Snapdragon, il se débrouille tout de même très bien. En utilisation bureautique, il tient ainsi 13 heures sans broncher, et monte jusqu’à 16 heures en lecture de vidéo. De fait, on peut laisser le chargeur à la maison pour une journée de travail. Une excellente chose.

Bref, Asus maîtrise la partie technique. Le Zenbook S16 est un exemple à suivre en la matière.

Alors, on achète ?

Avec le Zenbook S16, Asus signe le meilleur ultra-portable de son histoire. Techniquement, il est impeccable, avec une excellente gestion de la puissance, de la chauffe et du bruit. Plus que ça, on peut saluer son écran OLED 16 pouces quasi-parfait ainsi qu’une bonne autonomie.

Mais ce qui fait vraiment la différence avec le ZenBook S16, c’est bien son design. Le céraluminium apporte un petit quelque chose en plus, un truc indéfinissable qui rend le PC incroyablement chic. Plus, il a le mérite d’être fin et léger pour son format.

Nous avons utilisé le Zenbook S16 pendant une semaine et nous avons été séduit. Il se hisse au panthéon des meilleurs PC de 2024. Certes, il n’est pas sans défauts, on peut parler de son clavier qui aurait pu être plus soigné ou encore un châssis qui raye facilement et qui nécessite une sacoche, mais ils ne pèsent pas lourd face aux autres qualités du produit. Cet ordinateur s'adresse avant tout aux créatifs, à ceux qui ont besoin de puissance et d'un grand écran, tout en ayant un produit nomade et chic. Une belle réussite.