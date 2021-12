A cause de la pénurie, le prix des PC portables va augmenter en 2022 selon Razer

Le patron de la marque Razer a publié un tweet dans lequel il annonce une augmentation des prix en 2022 de ses PC portables gaming haut de gamme, notamment la prochaine version du Razer Blade. La raison est simple : le coût des composants a fortement augmenté. La pénurie qui touche toutes les industries électroniques a donc encore frappé.

Si vous êtes un fidèle lecteur de notre site, vous savez certainement qu’une pénurie de composants touche fortement plusieurs industries. Une pénurie qui devrait durer jusqu'en 2022. Les premières victimes sont les consoles de jeux vidéo next-gen (surtout la PlayStation 5, mais aussi la Xbox Series X) et les cartes graphiques (une pénurie amplifiée par la forte demande des cryptomineurs).

Puis, cela s’est étendu progressivement aux smartphones, aux tablettes, aux voitures électriques et aux ordinateurs. Toutes les marques sont concernées. Tous les segments de marché sont touchés. Mais certains le seront plus que d’autres. Ce sera notamment le cas des segments premium, dont le marché des PC gaming dont les composants sont déjà plus chers quand les conditions sont normales.

Le patron de Razer annonce une hausse des tarifs des Blade de 2022

Mais la pénurie va faire exploser les prix des composants. C’est ce que confirme Min-Liang Tan, le PDG de la marque Razer. Ce dernier a publié un message sur son compte Twitter. Il y explique avoir eu l’opportunité de voir les produits qui arriveront dans son catalogue en 2022, notamment dans le segment des portables pour les gamers. Et il avoue que le prix des composants a fortement augmenté.

Cette hausse des coûts ne sera pas absorbée par la marge du constructeur. Razer confirme qu’il y aura une hausse des prix des PC portables gaming qui arriveront en 2022. L’un des produits qui subiront cette hausse sera le prochain Razer Blade. Ou plutôt « LES » Razer Blade, puisque le laptop se décline en plusieurs tailles. Rappelons que la gamme Blade démarre à 2000 euros et peut atteindre les 4000 euros, selon les configurations. Reste à savoir désormais à quel point les prix évolueront à la hausse.