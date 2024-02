Internet : face à la congestion des réseaux, il y a peut être une solution

Alors que la pénurie d'adresses IP continue de mettre en tension le marché numérique, une proposition audacieuse refait surface : libérer plus de 250 millions d'adresses du bloc 240/4. Une idée à la fois prometteuse et semée d'embûches, reflétant les complexités historiques et techniques d'Internet.

À l'aube d'une ère numérique en pleine effervescence, la prédiction selon laquelle le trafic internet sera multiplié par cinq d’ici 2030, souligne l'accélération fulgurante de la consommation numérique. D'autre part, l'accessibilité croissante de la technologie, avec 55% de la population mondiale possédant désormais un smartphone, met en lumière une révolution dans l'accès à l'information et la connectivité, façonnant une société de plus en plus interconnectée. Ces évolutions, illustrant à la fois l'expansion et la démocratisation d'Internet, posent un défi de taille face à l'infrastructure actuelle et soulignent l'urgence d'adresser la question de la saturation des adresses IPv4.

Face à la pénurie croissante d'adresses IPv4, une proposition audacieuse émerge : libérer et utiliser le bloc d'adresses 240/4, jusqu'à présent réservé et non utilisé. Cette initiative vise à injecter plus de 250 millions d'adresses sur le marché, offrant ainsi une bouffée d'air frais à un Internet en manque d'espace numérique.

Utiliser le bloc d’adresses 240/04 pourait permettre la libération potentielle de 250 millions d'adresses IPv4

L'Internet tel que nous le connaissons est presque entièrement rempli, en grande partie à cause des limitations inhérentes à IPv4, la quatrième version du protocole internet. Conçu dans les années 1980 et qui utilise des adresses de 32 bits, ce qui limite théoriquement le nombre total d'adresses uniques à environ 4,3 milliards. À première vue, ce chiffre semble gigantesque, mais avec l'explosion du nombre d'appareils connectés et l'expansion d'internet à l'échelle mondiale, cet espace s'est avéré insuffisant.

Malgré diverses mesures, la pénurie d'adresses IPv4 reste un défi majeur, soulignant l'urgence de solutions alternatives, telles que l'adoption plus large d'IPv6, qui offre un espace d'adressage quasi illimité grâce à ses adresses de 128 bits. La proposition de libérer le bloc 240/4 s'inscrit dans cet ensemble de solutions envisagées pour prolonger la viabilité d'IPv4, tout en transitionnant progressivement vers IPv6.

Le bloc 240/4 est une série d'adresses IP dans le système d'adressage IPv4, qui comprend toutes les adresses commençant par le chiffre 240 jusqu'à 255.255.255.254. Historiquement, ces adresses ont été mises de côté pour des usages futurs ou des expériences spéciales, un peu comme réserver des terrains pour des projets de construction qui n'ont jamais commencé. Les gens se demandent si on ne pourrait pas libérer ces adresses et les utiliser pour soulager la pénurie d'adresses IP disponibles, un peu comme ouvrir des terrains réservés pour offrir plus d'espace de construction dans une ville surpeuplée.

