3 bonnes pratiques à adopter pour protéger son identité numérique

Vol d’identité, comptes bancaires exposés, autant de dangers qui vous menacent au quotidien dès lors que vous avez, ou avez eu, une activité en ligne. Il est important de se protéger, et quelques astuces simples à mettre en place permettent de réduire considérablement les risques.

Lorsque vous naviguez sur le web, que vous utilisez les réseaux sociaux, ou que vous achetez un produit sur un site en ligne, vos données sont collectées par un certain nombre d’acteurs, qui peuvent les exploiter à leurs propres fins ou les revendre à des tiers. Les traces que vous laissez derrière vous constituent ce que l’on appelle des empreintes numériques, qui servent à établir votre identité numérique. Pour contrôler sa réputation en ligne et éviter que des informations sensibles ne tombent entre de mauvaises mains, il est important d’adopter certaines pratiques quant à sa routine numérique. Voici trois habitudes que vous devriez prendre pour protéger votre vie et votre identité en ligne.

Ne pas exposer ses données personnelles

Moins vous en dites sur vous en ligne, plus vous serez une cible difficile pour les escrocs. Une erreur fréquente est d’afficher sciemment des contenus personnels sur les réseaux sociaux. Une manière de s’en protéger est de configurer son compte en privé pour choisir qui peut accéder à vos informations. Pour être encore plus sûr, évitez tout simplement de divulguer vos données, qui peuvent être utilisées dans des cas de vol d’identité par exemple. De nombreux internautes se font piéger à cause de données publiquement disponibles sur les réseaux sociaux, il s'agit de ne pas faciliter la tâche des acteurs malveillants.

Il faut également rester vigilant face au phénomène d’hameçonnage. Les techniques de phishing sont de plus en plus élaborées pour tromper la vigilance des utilisateurs. Si vous recevez des liens et des messages vous demandant de renseigner des données personnelles, vérifiez bien que votre interlocuteur est légitime. Regardez si le nom de domaine de la page vers laquelle vous êtes renvoyé est bien celui du site officiel. Vous pouvez aussi contacter la personne, l’entreprise ou l’organisation par un autre canal pour vous assurer que son identité n’est pas usurpée. Vos données sont précieuses, ne les donnez pas à n’importe qui.

L'authentification à deux facteurs

L'authentification à deux facteurs (2FA) est une couche de sécurité supplémentaire visant à empêcher l’accès à votre compte par un individu non autorisé. Cette fonctionnalité est désormais proposée par la plupart des grandes plateformes numériques et est simple à mettre en place. L'authentification à deux facteurs se présente de plusieurs manières selon le service. Généralement, quand un utilisateur désire se connecter à votre compte depuis un nouvel appareil ou navigateur, vous recevez un email ou un SMS contenant un code, qu’il faut renseigner en plus de l’identifiant et du mot de passe pour entrer dans le compte.

Cette méthode permet de se prémunir contre les violations et les fuites de données exposant vos informations d'identification. Et avec la démocratisation des passkeys, basées sur la reconnaissance faciale ou la lecture d’empreintes digitales, l'authentification à deux facteurs devient à la fois plus sécurisée et pratique à mettre en place.

Êtes-vous victime d’une fuite de données ?

Vos identifiants et mots de passe sont peut-être disponibles en libre-service sur internet. Les informations de compte exposées ou volées lors d'une violation de donnée se retrouvent souvent dans de gigantesques bases de données, utilisées par les pirates pour tenter de prendre le contrôle de vos comptes, de subtiliser vos données sensibles et de voler votre identité. Il existe un moyen de savoir quand et quelles informations ont été divulguées en ligne, ce qui permet de minimiser les risques de fraude ou de perte de contrôle de votre compte et de vos données.

La suite de sécurité Bitdefender Digital Identity Protection dispose d’un outil de protection de l'identité avancé, qui vous donne enfin le contrôle sur vos informations visibles en ligne. Vous êtes immédiatement averti quand est repérée une fuite de données vous concernant, vous donnant le temps d’agir et de sécuriser vos comptes avant qu’il ne soit trop tard. Bitdefender surveille le web 24h/24 et 7j/7 pour garantir une réactivité à toute épreuve.

De plus, le logiciel vous guide pas à pas dans la marche à suivre pour protéger vos comptes. Vous êtes accompagné dans les étapes à suivre et obtenez des conseils sur les solutions à adopter afin d’éviter les erreurs, et ainsi s’assurer que vos données soient en sécurité.

Le tableau de bord permet de se rendre compte en un coup d’œil de l’ampleur de votre empreinte numérique, affichant quelles traces vous avez laissées derrière vous pour chaque site et plateforme, incluant les services dont vous n’avez plus recours, mais qui ont conservé vos informations. Vous pouvez ainsi repérer quelles sont vos données sensibles qui demeurent sur internet après des années d'activité en ligne.

Bitdefender Digital Identity Protection vous octroie un score de protection de l'identité. Celui-ci est basé sur plusieurs critères, dont le nombre de violations auxquelles vous avez été associé et le type d'informations exposées. Si votre score est bas, vous savez que vous devez agir selon les recommandations de l’outil, car vous êtes en danger. Associé à la carte des risques personnalisée, il donne les clés pour comprendre comment chaque violation de données dont vous avez été victime peut vous affecter, et quelles sont les mesures correctives à prendre pour protéger votre identité.

