Le trafic internet explose, il sera multiplié par cinq d’ici 2030

Selon une étude récente de la Fédération Française des Télécoms, le trafic Internet en France devrait connaître une augmentation spectaculaire. Il pourrait être multiplié par 5 d'ici à 2030 en raison de l'essor du streaming, des réseaux mobiles et d'une consommation de données en forte hausse.

L'augmentation prévue du trafic Internet en France s'inscrit dans une tendance mondiale de croissance soutenue du trafic haut débit fixe. En 2020, le trafic internet en France a connu une hausse fulgurante de 50%, principalement due aux confinements et à l'accroissement de l'utilisation des services en ligne comme le streaming. Le trafic entrant vers les quatre principaux opérateurs français est passé de 18,4 Tbit/s fin 2019 à 27,7 Tbits/s fin 2020.

La Fédération française des télécoms (FFT) prévoit une croissance exponentielle du trafic Internet dans les années à venir. Il pourrait être multiplié par 5 d’ici 2030 avec une augmentation moyenne de 21% par an qui devrait atteindre 1035 Go mensuels en 2030 d'ici la prochaine dizaine d'années contre environ 200 Go aujourd'hui. Cette explosion est principalement alimentée par l'augmentation de l'utilisation des services de streaming et l'expansion des réseaux fixes.

L’impact de la croissance du trafic internet sur les réseaux mobiles

La consommation de données mobiles a considérablement augmenté ces dernières années. Passant de 11 Go par mois par personne en 2021 à 14,3 Go en 2022, soit une hausse de 26%. Ce chiffre pourrait être multiplié par 6 et passer à 89 Go par mois par utilisateur d'ici 2030. Cette augmentation s'explique par la popularité croissante des smartphones et l'amélioration des réseaux mobiles avec la 4G et la 5G qui compte aujourd’hui plus de 8 millions d’utilisateurs sur notre territoire. Ces tendances suivent le changement fondamental dans les habitudes de consommation de données.

Cette tendance soulève des questions sur la capacité des réseaux à gérer un tel volume de trafic et sur la contribution financière des géants de la tech, tels que les GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft) au développement et à l'entretien de ces réseaux. Cette évolution suggère donc un besoin accru de collaboration entre les fournisseurs de service de télécommunication et ces grandes entreprises pour assurer une infrastructure robuste et durable.