Après 20 ans de règne, le BitTorrent n’est plus le roi du trafic Internet montant

Le dernier rapport sur le trafic Internet mondial montre que le protocole BitTorrent est beaucoup moins utilisé qu'avant. Alors qu'il représentait la majorité du trafic montant il y a encore quelques années, il est détrôné par des services bien connus.

Au début des années 2000, il n'existe pas beaucoup de moyen de partager des fichiers sur Internet. Parmi eux, un nouveau venu se fait vite une place de choix : le protocole BitTorrent. Il s'agit d'un système d'échanges de fichiers de pair à pair (P2P) où, en résumé, vous allez récupérer celui qui vous intéresse directement sur les ordinateurs des personnes qui le possèdent. C'est par exemple grâce à lui que des cinéastes amateurs diffusent leur film hommage à Matrix, aujourd'hui le plus vieux torrent au monde.

Très rapidement, le BitTorrent se démocratise et son utilisation explose. En 2004, soit 2 ans à peine après sa mise en place à l'été 2002, le protocole représente environ 35 % de tout le trafic Internet mondial d'après plusieurs études. Mais suite à l'émergence d'autres services, sa “part de marché” recule de plus en plus, et surtout se concentre sur le trafic montant. C'est-à-dire celui qui part de votre machine ou d'un réseau, par exemple quand vous envoyez un e-mail ou enregistrez un fichier dans le cloud. BitTorrent domine à ce niveau pendant très longtemps, mais aujourd'hui, il a perdu sa couronne.

Le protocole BitTorrent ne représente plus la majorité du trafic Internet montant, c'est la fin d'une ère

Le dernier rapport de l'entreprise Sandvine, Global Internet Phenomena Report, montre à quel point les usages ont changé. Au classement des applications qui génèrent le plus de trafic montant sur les ordinateurs, BitTorrent est seulement 6e avec 4 % du total. C'est iCloud qui est en tête avec 9 %, suivi de FaceTime, Google Cloud, Google et YouTube. Sur mobile, inutile de chercher, il n'est même pas dans le top 10. Le réseaux social chinois TikTok mène la danse avec 8 % du trafic montant, talonné par Messenger de Facebook, également 8 %, et Snapchat (6 %).

L'étude précise tout de même que le trafic généré par BitTorrent est significatif dans la mesure où un seul un petit nombre d'internautes en est responsable. Cela inclut celles et ceux qui s'en servent pour partager illégalement des fichiers protégés par droits d'auteur, mais aucune distinction n'est faite entre les utilisateurs. Sandvine estime que le protocole continuera à perdre en popularité à mesure que les gens se tourneront de plus en plus vers le cloud et les contenus accessibles en streaming.