Windows 10 et 11 : Samsung lance enfin son propre navigateur Internet sur PC, voici comment l’installer

Samsung Internet, le navigateur du géant coréen disponible sur les appareils Android, fait son entrée sur les PC Windows, comblant ainsi une lacune importante pour les utilisateurs qui préfèrent une synchronisation transparente entre leurs expériences de navigation mobile et de bureau.

Bonne nouvelle pour les fans de Samsung, le géant coréen vient enfin de rendre disponible son propre navigateur sur les PC. L’application est désormais disponible sur le Microsoft Store et prend en charge tous les ordinateurs portables fonctionnant sous Windows, sans se limiter aux appareils de marque Samsung.

L'arrivée de Samsung Internet sur les PC était attendue depuis longtemps, puisque l’application permettra désormais de synchroniser vos données de navigation entre votre smartphone Android et votre ordinateur. L'absence de fonctionnalités de synchronisation était l’un des facteurs majeurs qui empêchait les internautes d’opter pour Samsung Internet plutôt que pour un autre navigateur.

Lire également – Chrome reste le navigateur le plus utilisé au monde, Edge atteint un plateau, Firefox régresse

Comment fonctionne Samsung Internet sur Windows ?

Samsung Internet pour Windows introduit donc des fonctions de synchronisation, et prend actuellement en charge la synchronisation de l'historique de navigation, des signets, des pages sauvegardées et des onglets ouverts. La synchronisation des mots de passe est notablement absente, mais on ne peut qu’espérer qu'elle sera incluse dans les prochaines mises à jour.

Lors du lancement initial de Samsung Internet sur Windows, les utilisateurs peuvent importer l'historique de navigation, les signets et les moteurs de recherche depuis d'autres navigateurs tels que Google Chrome et Microsoft Edge. Le navigateur prend également en charge l'importation de signets à l'aide d'un fichier HTML.

Parmi les fonctionnalités les plus intéressantes du navigateur, on peut citer la prise en charge des bloqueurs de publicité, le mode incognito, la prise en charge des extensions et les thèmes des modes clair et foncé. Basé sur le projet open-source Chromium, similaire à Google Chrome et Microsoft Edge, Samsung Internet devrait prendre en charge les extensions et les modules complémentaires disponibles sur ces navigateurs. Cependant, comme le l’application est récente, vous pourriez être confrontés à certaines limitations.

Pour accéder à Samsung Internet sur un PC Windows, vous pouvez dès à présent installer l'application à partir du Microsoft Store. La compatibilité s'étend à tout PC ou ordinateur portable fonctionnant sous Windows 10 ou Windows 11, peu importe le fabricant.