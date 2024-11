Raspberry Pi annonce un nouveau micro-ordinateur à moins de 10 euros

Raspberry Pi vient de faire sensation dans le monde de l'électronique amateur avec le lancement du Pico 2 W, un microcontrôleur minuscule mais puissant qui promet de révolutionner les projets de bricolage électronique.

À seulement 8 euros, ce petit bijou technologique embarque des fonctionnalités qui raviront les passionnés de DIY et les professionnels de l'électronique embarquée. Équipé du microcontrôleur maison RP2350, le Pico 2 W offre une polyvalence impressionnante à un prix défiant toute concurrence.

Le cœur de cette innovation réside dans son processeur dual-core. Les développeurs peuvent choisir entre deux cœurs Arm Cortex-M33 ou deux cœurs RISC-V open-source, une flexibilité remarquable qui ouvre la voie à des projets créatifs et innovants.

Quelles caractéristiques techniques pour le Raspberry Pi Pico 2 W ?

Côté connectivité, le Pico 2 W ne lésine pas sur les moyens. Il intègre le Wi-Fi 2,4 GHz et le Bluetooth 5.2, permettant de connecter facilement des capteurs, des dispositifs domotiques ou des projets robotiques. Pour ceux qui n'ont pas besoin de connectivité sans fil, une version à 5 euros est aussi disponible.

Caractéristiques techniques clés :

Processeur dual-core configurable

4 Mo de mémoire flash

520 Ko de mémoire SRAM

Compatibilité avec MicroPython

Nombreuses broches d'entrée/sortie

Ce microcontrôleur s'adresse aussi bien aux hobbyistes qu'aux professionnels. Raspberry Pi a récemment révélé que 72 % de ses ventes proviennent désormais du secteur industriel et embarqué, ce qui montre bien l'attrait croissant de ces petites merveilles technologiques. Rappelons que la 5e version du Raspberry Pi est sortie dernièrement.

Les possibilités sont presque infinies : créer des stations météorologiques connectées, des horloges personnalisées, des jouets interactifs pour animaux, ou même des dispositifs domotiques. La communauté regorge déjà d'idées créatives pour exploiter ce petit concentré de technologie.

Contrairement aux ordinateurs Raspberry Pi traditionnels, le Pico 2 W fonctionne directement sur le microcontrôleur, sans système d'exploitation complet. Le code s'exécute directement sur la puce, offrant une meilleure réactivé et une efficacité énergétique améliorée.

Les développeurs apprécieront la compatibilité totale avec les générations précédentes et le support de langages comme C, C++ et MicroPython. De quoi faciliter la transition et le développement de nouveaux projets. Le Pico 2 W est actuellement disponible en précommande chez plusieurs revendeurs agréés. Avis aux bricoleurs et passionnés de technologie, ce petit appareil pourrait bien vous intéresser.