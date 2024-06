Les Raspberry Pi vont devenir bien plus puissants après une simple mise à jour

Une mise à jour en cours d'analyse avant déploiement va augmenter significativement la puissance des micro-ordinateurs Raspberry Pi 5. Pour y arriver, elle modifie légèrement le fonctionnement d'un composant.



Même sans être bidouilleur, les micro-ordinateurs Raspberry Pi peuvent se montrer très utiles tant ils sont simples à configurer grâce aux nombreux tutoriels disponibles sur Internet. Vous pouvez rapidement en faire un media center, ou bien une console de jeux vidéo rétro compilant tous les titres qui prennent de la place sur vos étagères dans un petit format bien pratique. Et si vous voulez aller plus loin, les possibilités sont quasi infinies : robotique, serveur Web, station de mesure de la qualité de l'air… Ce ne sont pas les projets qui manquent.

Nous sommes actuellement à la version 5 de l'appareil. C'est celui qui a mis le plus de temps a débarquer chez nous, 4 ans après la sortie du numéro 4. La pandémie de la Covid-19 n'a pas aidé et il a fallu attendre 2024 avant que la pénurie soit vraiment derrière nous. Aujourd'hui, il est facile de se procurer un Raspberry Pi 5. Et si vous doutez de sa puissance, vous serez ravi d'apprendre qu'elle va bientôt augmenter.

Une mise à jour va significativement augmenter la puissance des Raspberry Pi 5

Ce sont les ingénieurs de chez Igalia qui sont à l'origine du patch. Sans rentrer dans les détails techniques, il améliore la gestion de la mémoire du Raspberry Pi 5 en “divisant la RAM physique en morceaux“, ce qui rend son utilisation par l'appareil plus efficace. “[…] Les tests effectués avec Geekbench 6 montrent que le fractionnement en quatre nœuds NUMA émulés permet d'augmenter le score des cœurs simples d'environ 6 % et celui des cœurs multiples d'environ 18 %“, explique-t-on.

Le gain de puissance n'est donc pas négligeable, surtout quand on sait que le code le permettant ne fait qu'une centaine de lignes, ce qui est proportionnellement peu. N'oublions pas que le gain constaté en situation réelle dépendra de plusieurs facteurs et pourra donc être plus bas que celui mesuré par Geekbench. Le patch est actuellement en cours d'évaluation et devrait rapidement être déployé à tous.

Source : Phoronix