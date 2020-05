Motorola Razr 2 : découvrez les premiers détails de sa fiche technique

Le Motorola Razr 2 commence doucement à dévoiler sa fiche technique. Toujours prévu pour sortir en 2020, le smartphone serait doté de la 5G et d’un capteur photo de 48 mégapixels. Son processeur ne serait lui pas un haut de gamme.

Le Motorola Razr 2 sortira en 2020, c’est une certitude. Lenovo l’a confirmé il y a peu et prévoit de le présenter en septembre prochain. Le site XDADeveloppers nous donne les premiers détails techniques sur le smartphone à écran pliable. Première chose importante : le format ne changera pas. Lenovo proposera toujours le format « clamshell » inspiré des téléphones des années 2000. De même, l’écran OLED de 6,2 pouces serait de retour, tout comme l’écran extérieur de 2,7 pouces qui permet d’avoir un œil sur ses notifications.

Le processeur serait lui un Qualcomm Snapdragon 765, pas un haut de gamme donc, à l’image du premier modèle (Snapdragon 710). Cependant, ce nouveau processeur apportera la compatibilité avec les réseaux 5G, ce qui devrait être l’un des principaux arguments du smartphone. Il devrait en plus proposer 8 Go de RAM, un espace de stockage de 256 Go ainsi qu’une batterie modeste de 2845 mAh.

L’autre nouveauté du téléphone tiendrait dans son appareil photo. Ici, Motorola aurait fait le choix d’un capteur Samsung ISOCELL de 48 mégapixels, contre seulement 16 mégapixels pour la première itération. Le capteur frontal, situé sous l’écran secondaire, serait de 20 mégapixels (contre 6 pour le Razr 1). Une amélioration notable sur ce point. Dernière précision, le Razr 2 serait équipé d’Android 10 dès sa sortie.

Le prix encore inconnu

Le Motorola Razr utilisait intelligemment son écran pliable. Toutefois, des soucis techniques sont très rapidement apparus, ce qui n’a pas contribué à son succès. De même, son tarif prohibitif de 1600 euros n’en a pas fait un smartphone incontournable, surtout qu’en face, Samsung a proposé un smartphone certes un peu plus cher avec son Galaxy Fold (2000 euros) mais doté d’une fiche technique plus solide ainsi que d’une meilleure fiabilité (malgré quelques couacs, là encore).

Rendez-vous donc en septembre pour la présentation de ce Razr 2 qui se devra de rattraper les erreurs de son aîné.

Source : XDADeveloppers