Radeon RX 7900 XT : voici à quoi va rassembler la prochaine carte graphique d’AMD

AMD va officiellement lever le voile sur ses nouvelles cartes graphiques RDNA 3 le 3 novembre prochain, mais avant cela, la prochaine Radeon RX 7900 XT a déjà été dévoilée en images sur les réseaux sociaux.

Deux images censées montrer une carte graphique AMD RX 7900 XT ont été publiées sur Twitter par le leaker 9550pro. Elles comparent la nouvelle carte graphique haut de gamme de l’équipe rouge (en haut) à la Radeon RX 6950 XT (en bas), l’actuel fleuron de son catalogue.

Malgré leur présentation imminente, il faudra vraisemblablement attendre début décembre avant de voir arriver toutes les nouvelles références sur le marché. Nvidia aurait donc pour l’instant le champ libre pour vendre ses RTX 4090 et RTX 4080, mais les nouvelles informations au sujet de la Radeon RX 7900 XT pourraient bien faire patienter certains joueurs.

La carte graphique RX 7900 XT dévoile tous ses secrets

Comme on peut le voir sur les images, la carte est livrée avec un refroidisseur mesurant 2,5 slots qui est légèrement plus épais et incorpore trois ventilateurs à double axe, chacun avec 9 pales. Ces ventilateurs poussent l'air vers un dissipateur thermique en aluminium massif qui se trouve sous le capot et au-dessus des composants vitaux tels que le GPU, la VRAM et les VRM.

Le GPU en question possède deux connecteurs d'alimentation à 8 broches, ce qui indique qu'il s'agit bien d'une carte haut de gamme. Les deux connecteurs à 8 broches sont également conformes aux récents commentaires d'AMD selon lesquels il n'utilisera pas le désormais célèbre connecteur 12VHPWR présent sur la RTX 4090. Pour rappel, des dizaines d’adaptateurs de connecteur d'alimentation 12VHPWR que Nvidia fournit avec la RTX 4090 ont récemment pris feu. Voir AMD utiliser une alternative est donc une excellente nouvelle.

Au total, la carte graphique devrait mesurer environ 30 cm, contre 27 cm pour la RX 6950 XT. La nouvelle Radeon RX 7900 XT sera donc un peu plus longue que la récente Intel ARC A770, qui mesure aussi 27 cm, mais serait légèrement plus petite qu’une RTX 4090, qui fait 30,4 cm. Quoi qu’il en soit, les rapports précédents semblent également confirmer que la RX 7900 XT sera livrée avec 20 Go de VRAM, tandis qu’une 7900 XTX plus puissante offrira 24 Go de mémoire.