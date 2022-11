Radeon RX 7000 : comment suivre la conférence d’AMD en direct dès 21h ?

Dans quelques heures, AMD va lever le voile sur ses nouvelles cartes graphiques RDNA 3, la série Radeon RX 7000. On vous explique comment suivre la conférence en direct dès ce soir.

Il y a quelques semaines, Nvidia a dévoilé sa nouvelle génération de cartes graphiques en commençant par les RTX 4080 et RTX 4090 haut de gamme, et c’est désormais au tour de son concurrent AMD de contrattaquer. Comme nous l’attendions, c’est aujourd’hui, jeudi 3 novembre 2022, que AMD va présenter à son tour ses nouvelles cartes graphiques.

Intitulée « AMD Presents : together we advance_gaming », la conférence de ce soir sera retransmise en direct sur YouTube. Toute l’équipe de Phonandroid a évidemment hâte de découvrir les cartes graphiques avec la nouvelle architecture RDNA 3, dont AMD parle depuis maintenant plusieurs années.

Quand et comment suivre la conférence en direct ?

Quand a lieu la présentation d’AMD ? : jeudi 3 novembre 2022

: jeudi 3 novembre 2022 À quelle heure le live va-t-elle commencer : à 21h (heure française)

: à 21h (heure française) Comment suivre le live d’AMD : ici sur le site à l’aide de la vidéo YouTube juste au-dessus

ici sur le site à l’aide de la vidéo YouTube juste au-dessus Combien de temps va durer le live : plus ou moins une heure

QUE FAUT-IL ATTENDRE DE LA CONFÉRENCE D’AMD ?

Comme à chaque nouvelle génération de cartes graphiques, on s’attend à ce qu’AMD dévoile plusieurs références, dont notamment une Radeon RX 7900 XT. C’est cette dernière qui avait récemment été révélée en images avec son énorme refroidisseur à trois ventilateurs. On sait que la RX 7900 XT sera livrée avec 20 Go de VRAM, tandis qu’une 7900 XTX plus puissante offrira 24 Go de mémoire.

Selon les dernières informations, le GPU AMD Navi 31 avec l’architecture RDNA 3 devrait offrir un seul GCD avec 48 WGP (Work Group Processors), 12 SA et 6 SE. Cela donnera un total de 12 288 SP ou processeurs de flux. Cela représente une augmentation de 2,4 fois le nombre de cœurs par rapport aux 5120 SP du GPU Navi 21 précédent. Le GPU ou le Navi 31 GCD mesurerait 308 mm2 et serait gravé en 5 nm de TSMC. Enfin, le GPU Navi 31 comportera également 6 MCD avec un cache Infinity de 16 Mo par puce, ainsi que des contrôleurs de mémoire 64 bits (32 bits x 2) qui fourniront à la puce une interface de bus 384 bits.

Les performances seront donc au rendez-vous, et on s’attend à ce que la carte la plus puissante rivalise avec la RTX 4090 de Nvidia. Cependant, malgré leur présentation imminente, il faudra vraisemblablement attendre début décembre avant de voir arriver toutes les nouvelles références sur le marché, si l’on en croit les rapports les plus récents. Réponses dans quelques heures.