AMD augmente discrètement le prix des Radeon RX 6000

AMD vient d'augmenter discrètement le prix de ses dernières cartes graphiques Radeon RX 6000 de 10%. C'est en tout cas ce que révèle un rapport de Board Channels Forums. Il s'agit de la seconde revalorisation tarifaire opérée par le constructeur en novembre. En effet, AMD a déjà augmenté les tarifs de ses GPU de 9%.

Comme vous le savez, la pénurie mondiale de composants et de puces électroniques pousse les constructeurs à prendre des décisions drastiques, qui impactent directement les consommateurs dans la majorité des cas. Tesla a par exemple augmenté les prix de ses voitures sur de nombreux marchés internationaux, comme en France, en Chine et au Canada. De son côté, Volkswagen a été contraint de suspendre la production des ID.3 et ID.4.

La RAM DDR5, tout juste arrivée sur le marché, fait elle aussi les frais de cette situation. Déjà extrêmement difficile à trouver, les scalpers se sont rapidement jetés sur les barrettes de mémoire vive de nouvelle génération pour les revendre à prix d'or sur eBay. Et cette fois-ci, c'est au tour d'AMD d'augmenter les prix de ses cartes graphiques pour compenser les coûts de fabrication plus élevés.

AMD revoit les prix de ses derniers GPU à la hausse avant les fêtes

D'après le dernier rapport du site Board Channels Forums, AMD a décidé de revoir à la hausse le prix des GPU Radeon RX 6000. Plus précisément, on parle d'une augmentation de l'ordre de 10%. Ainsi, les cartes basées sur l'architecture RDNA2 coûteront désormais 20 à 40 dollars de plus. La nouvelle tarification entrera en vigueur avec la prochaine livraison de GPU aux constructeurs partenaires, ce qui signifie qu'il faudra une semaine ou deux avant qu'elle n'affecte le prix de détail. Attention toutefois, les AIB peuvent ajuster leur prix plus tôt.

Précisons par ailleurs que ce n'est pas la première fois qu'AMD augmente les prix de ses derniers GPU. En effet, le constructeur avait déjà revu les prix à la hausse de l'ordre de 9% en début novembre 2021. Il fallait s'attendre à un nouvel ajustement des tarifs, étant donné que la demande en GPU augmente généralement pendant la période des fêtes. D'après le rapport de Board Channels Forums, la récente augmentation du coût des plaquettes de silicium de TMSC est à l'origine de la décision d'AMD.

Source : Board Channels Forums