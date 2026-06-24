Vous ne verrez ça qu’une seule fois dans votre vie : une « nouvelle » étoile s’apprête à illuminer le ciel

D’ordinaire invisible, un couple stellaire s’apprêterait à s’illuminer dans le ciel nocturne estival, au point de rivaliser avec l’étoile Polaire. On vous dévoile où et quand regarder pour tenter d’assister à ce spectacle, un événement si rare qu’il est unique à l’échelle d’une vie.

T CrB nova
Crédits : NASA/Goddard Space Flight Center

Il est de ces événements auxquels on ne peut assister qu’une seule fois dans sa vie. L’explosion que subit T. Coronae Borealis (T CrB) en fait partie. Il s’agit d’un système stellaire formé d’une naine blanche et d’une géante rouge de la constellation de la Couronne Boréale. La petite étoile morte vampirise tellement de matière à son étoile compagne qu’elle finit par atteindre un point de rupture : c’est là que se déclenche une explosion nucléaire massive.

Ce point de rupture amenant à une nova intervient environ tous les 80 ans. Cette récurrence confère à T CrB une extrême rareté : la Voie lactée ne compterait que cinq novas récurrentes. Mais surtout, alors que T CrB est habituellement invisible à l’œil nu, cette explosion est si intense qu’elle lui permet de briller dans le ciel au point de concurrencer l’étoile Polaire en termes de luminosité.

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Voici où et quand regarder le ciel nocturne pour observer l’explosion en direct de T CrB

Et il s’avère que, selon les calculs d’un astronome de l’Observatoire de Paris, Jean Schneider, la date limite théorique pour observer cette nova est fixée au 25 juin 2026. Cette prédiction laisse certains de ses confrères sceptiques, puisqu’elle repose sur la présence théorique d’un troisième corps dans le système T CrB, or rien n’a encore permis de prouver son existence dans les données modernes.

Mais s’il s’avère que la prédiction de Schneider est correcte, alors le ciel devrait sembler accueillir une « nouvelle étoile » visible à l’œil nu pendant un peu moins d’une semaine, là où il n’y a rien d’habitude. L’observer reviendra à assister à une explosion ayant eu lieu il y a de cela 3 000 ans – temps que la lumière aura mis pour arriver jusqu’à nous.

T CrB nova
Crédits : NASA's Goddard Space Flight Center Conceptual Image Lab

Mais encore faut-il savoir où regarder. T CrB brille à proximité du demi-cercle d’étoiles de la Couronne Boréale. Or, à cette période de l’année, cette constellation est située au-dessus de nos têtes après le coucher du Soleil, entre les constellations du Bouvier et d’Hercule. Space.com conseille donc de repérer Epsilon Coronae Borealis, la deuxième étoile du demi-cercle en partant de la gauche.

Il faudra ensuite balayer cette région d’un degré en bas à droite. Pour ce faire, vous pouvez tendre votre bras et prendre la largeur de votre auriculaire. Là, vous devriez trouver la portion céleste accueillant T CrB. Si l’explosion n’a pas encore eu lieu, il vous faudra vous munir d’une paire de jumelles – qui vous permettra de suivre l’évolution de T CrB plus longtemps qu’à l’œil nu.


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