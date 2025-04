Alors que la Nintendo Switch 2 vient tout juste d'être dévoilée, des infos additionnelles arrivent autour de la nouvelle console portable. En particulier du côté de la fiche technique. On vous propose de comparer ce qui change avec la nouvelle console par rapport à la Nintendo Switch 1 sortie en 2017.

Nintendo était très attendu sur la sortie de la Switch 2. Et nous sommes désormais enfin fixés sur la plupart des aspects de la console, dont le prix, le design, et le lineup de jeux vidéo disponibles au lancement. Or, il y a tout de même un aspect que la firme a un peu survolé lors de l'événement Nintendo Direct de ce mercredi 2 avril 2025 : la fiche technique de la nouvelle console.

Les infos sont depuis tombées ce qui nous permet de creuser un peu le sujet et de vous proposer un premier comparatif des fiches techniques de la Nintendo Switch 2 et de la Nintendo Switch 1.

Nintendo Switch 1 Nintendo Switch 2 Dimensions 102 × 239 × 13,9 mm (avec les Joy‑Con attachés) 116 × 270 x 14 mm (avec les Joy‑Con attachés) Poids 297 g (398 g avec Joy‑Con attachés) n.c. Écran - 6,2"

- Écran tactile capacitif LCD

- 1280 × 720 pixels - 7,9"

-Écran tactile capacitif LCD

- 1920 x 1080 pixels (Full HD)

- 120 images/s

- HDR Puce NVIDIA Tegra personnalisé NVIDIA Tegra personnalisé de nouvelle génération (vraisemblablement une puce NVIDIA T239 avec ray tracing et DLSS) Mémoire interne 32 Go 256 Go Extension mémoire - Oui, via un emplacement compatible microSD, microSDHC et microSDXC - Oui

– microSD Express uniquement (prise en charge des nouvelles cartes haute vitesse)

- incompatible avec les cartes microSD/HC/XC classiques (d’après les données disponibles) Connectivité sans fil -Wi‑Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac)

- Bluetooth 4.1

- Sur le dock une connexion réseau filaire est possible via un adaptateur LAN (vendu séparément). - Wi‑Fi 6 (802.11ax, 2,4/5 GHz, canal 80 MHz)

- Bluetooth (version n.c.)

- NFC (lecteur Amiibo intégré)

- port Ethernet intégré au dock Sortie vidéo 1920 × 1080 pixels (Full HD 1080p) à 60 images/s - jusqu'à 3840 × 2160 pixels à 120 images/s sur les jeux compatibles Audio - Stéréo (haut-parleurs intégrés) - Stéréo (haut parleurs intégrés améliorés

- Micro pour le mode Game Chat Ports 1 × port USB Type‑C (utilisé pour la recharge ou pour la connexion à la station d’accueil) - 2 × ports USB Type‑C (nouveauté : un port en bas + un port sur le dessus de la console, utilisables pour la recharge et le dock/périphériques) Prise audio jack - Oui - Oui Batterie 4310 mAh (interne, non amovible) n.c.

La Nintendo Switch 2 délivre pour l'essentiel une expérience de jeu plus raffinée

Le premier aspect est celui des dimensions. Si elle n'est pas vraiment plus épaisse que la génération précédente, la Nintendo Switch 2 est un rectangle nettement plus grand que l'itération sortie en 2017. On parle d'une surface près de 30% plus grande – de quoi loger un écran LCD nettement plus grand (7,9″ contre 6,2″).

Cet écran affiche d'ailleurs un peu plus de pixels, puisque l'on passe de 1 280 × 720 pixels à 1 920 x 1080 pixels. Au-delà, ce nouvel écran jouit d'un taux de rafraichissement plus élevé à 120 images par secondes, pour un rendu plus fluide. Le tout avec, désormais, la technologie HDR qui permet de profiter d'un résultat plus immersif.

Du côté de la puce, Nintendo reste fidèle aux Nvidia Tegra, avec toutefois à ce stade peu d'infos réellement officielles sur la nouvelle génération. Tout indique toutefois que celle-ci est en réalité une Nvidia T239 dotée du Ray Tracing et de la technologie DLSS. Bon point également la mémoire interne, qui passe d'un 32 Go plutôt juste sur la console de 2017 à une quantité de 256 Go plus en phase avec l'usage de la console en conditions réelles.

Étendre la mémoire reste possible via des cartes microSD, des cartes microSD Express plus rapides et adaptées aux jeux de la console, que l'on comprend plus lourds que la génération précédente. La console serait désormais incompatibles avec les cartes microSD plus anciennes et plus lentes.

La nouvelle puce Nvidia permet également de profiter du passage à la technologie Wifi 6. Aucune info précise, toutefois, sur la technologie bluetooth – que l'on imagine passer à une norme 5.x sans pouvoir le confirmer. Une fois sur son dock, la console délivre une connectivité réseau filaire sans adaptateur. Il est également possible de profiter de la définition 4K (jusqu'à 60 images par secondes) en branchant la Switch 2 dans ce mode à votre TV.

Notons que Nintendo a amélioré la qualité en sortie des haut parleurs intégré, sans que l'on connaisse pour l'instant tous les détails techniques. Un micro fait également son apparition sur le boîtier pour pouvoir communiquer lors des parties de jeu multijoueurs. Celui-ci capte clairement les conversations du joueur même à plusieurs mètres de distance, selon la marque. Il est associé également à des algorithmes performants d'annulation de bruit.

Enfin, on relève que Nintendo ne parle pas d'autonomie ni de la capacité exacte de la batterie. Un point pourtant important sur une console portable. Nous prendrons d'ailleurs soin de bien tester cet aspect lors de notre test de la Nintendo Switch 2. Ajoutons que pour l'heure, la fiche technique précise des Joy-con n'est pas connue.