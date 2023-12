Amazon : une nouvelle affaire de vols de PS5 découverte, plus de 100 000 euros de préjudice

Amazon, le leader mondial du e-commerce, est confronté à une série de problématiques liées à la sécurité et à la fraude. Des vols de colis par des employés aux escroqueries élaborées, l'entreprise doit faire face à des défis de plus en plus complexes pour sécuriser ses opérations. C’est maintenant au tour d'un sous-traitant à Vélizy-Villacoublay, dans les Yvelines en Île-de-France, de se faire arrêter par la police nationale pour le vol de consoles PS5.

Un transporteur sous-traitant d’Amazon vient d'être arrêté en France. La question de la sécurité pour cette entreprise est devenue préoccupante avec plusieurs cas de vols internes. On se souvient qu'en 2019, cinq employés de Relais Colis, partenaire du groupe, ont été arrêtés pour avoir dérobé 1 300 commandes, un préjudice s'élevant à 27 500 euros. Dans une autre affaire de vols aux particuliers, Amazon avait collaboré avec les forces de l'ordre : au New Jersey, des policiers avaient piégé des voleurs de colis avec de faux paquets contenant des traceurs GPS.

Cependant, de telles mesures préventives, qui restent localisées, n'empêchent pas les vols dans les entrepôts ou lors de l'acheminement des colis. C'est ainsi qu'un sous-traitant de Vélizy-Villacoublay (78) a réussi à subtiliser un très large lot de PS5 et d'objets de valeurs. Un incident qui met en lumière la nécessité de renforcer davantage la sécurité autour des livraisons pour éviter de tels délits.

Découverte d'un important vol de PS5 en Île-de-France par un sous-traitant d'Amazon

L'incident dans les Yvelines a révélé une affaire de vols bien organisés. Le suspect principal, un sous-traitant d'Amazon, a été arrêté après avoir volé environ une centaine de consoles PS5 pour une valeur d'environ 30 000 euros.

Mais ce n’est pas tout : lorsque les forces de l'ordre ont inspecté son camion, elles ont trouvé en plus des consoles, d'autres objets cachés derrière les sièges. Lors d'une perquisition à son domicile à Grigny, les enquêteurs ont découvert une variété d'articles volés allant des ordinateurs aux parfums, en passant par des écrans et des aspirateurs. La valeur totale du préjudice est estimée à 100 000 euros. Un second individu, présenté comme le cousin du transporteur, a également été interpellé. Fait encore plus étonnant pour des livreurs : les deux hommes, âgés de 28 ans, n'avaient pas de permis de conduire valide. Ce qui amène à se poser des questions sur les critères de sélection des sous-traitants d'Amazon.

Ces divers incidents chez Amazon, allant du vol de colis par des employés à des escroqueries sophistiquées comme celle d'un couple américain qui a fraudé pour plus de 1,2 million de dollars, illustrent les menaces auxquelles l'entreprise doit faire face. Ces affaires mettent en exergue la nécessité pour Amazon de renforcer ses mesures de sécurité et de surveillance, tant au niveau de ses entrepôts que de ses partenaires logistiques, pour prévenir la récurrence de tels actes frauduleux.

Source : Actu.fr