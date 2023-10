Il a piraté des dizaines d’entreprises, ce Français encourt jusqu’à 27 ans de prison pour vol d’identité et fraude

Un jeune Français a participé à pirater des entreprises du monde entier pour revendre leurs données et exiger des rançons aux victimes. Il va devoir se défendre face à la justice américaine, qui a le pouvoir de lui faire passer presque trois décennies derrière les barreaux.

Sébastien Raoult, aussi connu sous le pseudo Sezyo Kaizen, a plaidé coupable aux États-Unis de complot en vue de commettre une fraude électronique et un vol d'identité aggravé. L’étudiant en informatique âgé de 22 ans était recherché par les autorités américaines depuis 2021. Il avait été arrêté au Maroc, où il s’était réfugié durant quelques mois, en 2022, avant d’être extradé vers les États-Unis en début d’année 2023.

Un groupe de pirates baptisé ShinyHunters

Avec deux autres complices, Sezyo Kaizen est accusé d’avoir piraté des dizaines d’entreprises à travers le monde, puis d’avoir publié des informations volées sur internet. “Après que Raoult et ses co-conspirateurs ont piraté des entreprises, un utilisateur du nom de ShinyHunters a publié des données piratées de plusieurs de ces entreprises pour les vendre sur des forums du dark web, notamment RaidForums, EmpireMarket et Exploit”, rapporte le ministère américain de la Justice.

En un peu plus d’un an, entre avril 2020 et juillet 2021, ce sont ainsi les informations provenant de plus de 60 entreprises qui sont devenues accessibles à quiconque accepte de passer à la caisse. Une autre manière pour le groupe ShinyHunters de gagner de l’argent a été de réclamer des rançons aux sociétés victimes de leurs méfaits. Si elles refusaient de payer, elles voyaient alors leurs données être divulguées. Les hackers ont obtenu au moins 425 000 US dollars de rançon par ce biais.

Enfin, Sébastien Raoult et ses compères parvenaient parfois à s’introduire dans les infrastructures de services cloud. Dans ce cas, ils essayaient d’exploiter la puissance des serveurs pour miner de la cryptomonnaie, leur permettant de générer une autre source de revenus.

Piratage par fishing

La bonne vieille technique du fishing a permis à ShinyHunters de pirater les réseaux de toutes ces entreprises. C’est d’ailleurs ce rôle d'hameçonneur qu’a tenu Sezyo Kaizen, qui a aidé à créer de faux sites web afin d’usurper l'identité d'entités légitimes et de tromper la vigilance des cibles. “Les conspirateurs ont envoyé des emails de phishing aux employés de l'entreprise, conçus pour donner l'impression qu'ils provenaient d'entreprises légitimes et contenaient des liens vers ces pages de connexion”, précisent les documents juridiques.

Des employés imprudents ont alors saisi leurs identifiants sur les fausses pages de connexion, et ShinyHunters a pu s’en saisir pour accéder aux véritables comptes. Les pirates ont ensuite subtilisé des données privées et confidentielles, qu’ils ont épluchées à la recherche d’informations de connexion supplémentaires, leur servant à pirater d’autres accès et à dénicher des données encore plus sensibles.

Des centaines de millions de dossiers clients ont été volés par les trois pirates, qui ont causé selon les estimations plus de six millions de dollars de dommages à leurs victimes. Sébastien Raoult risque gros. Il devra purger une peine minimale obligatoire de deux ans de prison pour les accusations d'usurpation d'identité aggravée, mais sa sentence pourrait monter jusqu’à 27 ans d’emprisonnement pour le chef de complot en vue de commettre une fraude électronique.

Quelle protection contre le vol d'identité ?

Cette histoire nous rappelle en tout cas une chose : pour les particuliers comme pour les entreprises, il est plus nécessaire que jamais de se protéger contre les intrusions, les vols de données et les usurpations d’identité. Les risques encourus sont trop grands pour continuer à ignorer cette menace, surtout qu’il y a des dispositifs simples à mettre en place pour se défendre contre ce genre d’attaques.

