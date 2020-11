OnePlus 9 Pro : un premier benchmark dévoile les performances du Snapdragon 875

Le OnePlus 9 Pro est apparu dans un premier benchmark mis en ligne sur Geekbench. Comme prévu, le smartphone est alimenté par le SoC Snapdragon 875 de Qualcomm couplé à 8 Go de RAM. Le benchmark offre un nouvel aperçu des performances du nouveau chipset haut de gamme.

Ce vendredi 13 novembre 2020, un benchmark du OnePlus 9 Pro est apparu dans la base de données de Geekbench. Le nom de code affiché sur la plateforme de benchmarking correspond au nom de code du OnePlus 9 Pro révélé récemment sur Sina Weibo, à savoir LE2117.

Comme on pouvait s'y attendre, le OnePlus 9 Pro est propulsé par le SoC Snapdragon 875, le futur chipset haut de gamme de Qualcomm. Gravée en 5nm, la puce serait composée d'un super coeur Cortex-X1, de trois Cortex A78 et de 4 Cortex A55. On y trouverait aussi un nouveau GPU Adreno 660. Qualcomm présentera le SoC le 1er décembre 2020.

Voici un premier aperçu des performances du OnePlus 9 Pro

OnePlus intègre 8 Go de RAM pour épauler le processeur. On s'attend à ce qu'une version propose aussi jusqu'à 12 Go de mémoire vive. Sur Geekbench, le futur flagship grimpe à 1122 points en single core et à 2733 points en multi core. Sans surprise, le smartphone fait légèrement mieux que son prédécesseur, le OnePlus 8T, en single core. Avec 12 Go de RAM et son SoC Snapdragon 865, le terminal ne dépasse pas 878 points en single core. Par contre, le OnePlus 8T enregistre des scores plus élevés en multi core (3155 points).

Á ce stade du développement du smartphone, on vous invite à prendre les résultats de ce benchmark avec du recul. On imagine par exemple que l'optimisation logicielle d'OxygenOS n'est pas encore tout à fait au point. Dans ces conditions, les résultats finaux du smartphone sont appelés à varier. Nous confirmerons ou infirmerons évidemment les scores lors de nos propres tests.

Aux dernières nouvelles, la jeune marque chinoise dévoilerait les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro lors d'une conférence en mars 2021. Il se murmure que OnePlus prépare trois déclinaisons, dont une version abordable mais moins performante. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.