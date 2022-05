Qualcomm présente ses puces WiFi 7 avec un débits de 33 Gb/s, la course est lancée

Qualcomm vient de dévoiler ses premières puces modem WiFi 7, dont le débit est très impressionnant. Au maximum, il sera possible d’obtenir 33 Gb/s, soit trois fois plus que ce que permet aujourd’hui le WiFi 6E. Alors que la concurrence développe également leur propre technologie, les premiers routeurs compatibles devraient être disponibles d’ici l’année prochaine.

Voilà à peine un mois que les premières box WiFi 6E sont disponibles en France que les constructeurs planchent déjà sur la suite. En effet, le WiFi 7 est déjà en préparation, et les premières puces ne devraient pas tarder à être disponibles. En réalité, Qualcomm, Mediatek et Broadcomm travaillent déjà sur le sujet depuis l’année dernière. Aujourd’hui, de premières annonces sont faites.

Après avoir présenté sa FastConnect 7800 lors du MWC 2022, Qualcomm est le premier à dégainer toute une gamme de puces modem dédiées à la nouvelle technologie. Autant dire que l’écart se fait clairement ressentir avec le WiFi 6E. Ainsi, les débits promis par le constructeur atteignent des sommets avec un maximum de 33 Gb/s pour sa puce la plus puissante, soit trois plus que la génération actuelle.

Qualcom dévoile quatre puces WiFi 7

Les autres sont un peu moins puissantes mais tout aussi puissantes, puisqu’elles permettent d’obtenir des débits respectifs de 21 Gb/s, 16 Gb/s et 10 Gb/s. De plus, Qualcomm promet une latence extrêmement faible, ce qui rendra les puces particulièrement intéressantes les adeptes de jeu en ligne, mais également pour la VR.

« Les produits peuvent prendre en charge une liaison sans fil à haut débit et à faible latence pour le WiFi maillé domestique et l’infrastructure d’entreprise avec des performances fiables, même en présence d’interférences voisines », précise le constructeur. Pour l’heure, les puces sont encore en phase de test, mais les premiers routeurs compatibles pourraient débarquer dès l’année prochaine.

Sur le même sujet : Le WiFi 7 (802.11be) pourrait aussi détecter les chutes de personnes âgées

La course est donc lancée pour Mediatek et les autres concurrents. La firme a déjà annoncé réaliser des tests sur ses propres puces, on s’attend donc à une présentation prochaine de sa gamme maison. Dès lors, le marché devrait suivre en proposant des appareils compatibles avec la nouvelle technologie.

Source : Qualcomm